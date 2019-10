Ouargla : 18 tonnes de déchets en plastique collectées

Pas moins de 18 tonnes de déchets plastiques ont été collectés lors d’une campagne, en cours, impliquant les établissements éducatifs dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris dimanche dernier auprès de la Direction locale de l’Environnement (DE). La campagne en question, lancée le 21 septembre dernier par l’annexe de la Maison de l’Environnement d’Ouargla et s’étalant sur une durée d’un mois, cible en premier les élèves des établissements éducatifs à travers un concours à l’échelle de la wilaya de collecte des déchets plastiques, a expliqué à l’APS la chargée de la sensibilisation, de l’information et de l’éducation environnementale à la DE, Asma Goudjil. Elle a été aussi l’occasion de faire une sensibilisation, à travers des supports audiovisuels, sur les dangers du plastique sur l’environnement, notamment les sachets et les bouteilles, et leur rejet de façon anarchique dans la nature, impactant négativement sur la vie quotidienne du citoyen et sur son environnement, a-t-elle ajouté. L’opération de collecte des déchets devra toucher aussi les administrations locales, les hôtels, les salles de fêtes et les restaurants, en plus de l’implication des citoyens et de la femme au foyer, a poursuivi Mme Goudjil. La campagne a porté, en outre, sur des programmes radiophoniques de sensibilisation et la distribution de dépliants comportant des explications ur les risques d’une mauvaise utilisation du plastique sur la santé du citoyen et sur l’environnement. L’annexe de la Maison de l’environnement projette dans les prochains jours des actions de sensibilisation au niveau des grandes surfaces commerciales à Ouargla et Sidi-Khouiled, pour se rapprocher du citoyen et lui prodiguer des conseils sur l’utilisation du plastique et sur la non-conservation de nourriture dans les sacs en plastique. Initiée dans un souci d’ancrage d’une culture environnementale, la campagne vise aussi la sensibilisation sur l’importance du tri sélectif des déchets avant leur rejet et sur le recyclage du plastique, poursuit la même responsable. Elle s’inscrit dans le cadre d’un programme national intitulé ‘‘Luttons ensemble contre le plastique’’, arrêté par le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables sur la lutte contre les déchets plastiques.