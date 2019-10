Mila : Assrari Thakila nouvel ouvrage de Fateh Bouleksaier

Un nouvel ouvrage de Fateh Bouleksaier, intitulé ''Assrari Thakila'' (mes lourds secrets) vient de paraitre chez les Editions du Net (France), a-t-on appris samedi de l'auteur. L'ouvrage de 78 pages a été retenu et édité au terme d'un concours international ayant mis en lice les participants de 32 pays, a précisé à l'APS ce natif de Grarem Gouga (Mila), psychologue de formation et praticien diplômé en programmation neurologique (PNL), sophrologie et relaxation. L'œuvre littéraire raconte, a-t-il confié, les moments difficiles vécus par un psychologue à force d'analyser les souffrances de ses patients et sa capacité à saisir profondément les comportements et les moindres secrets de ceux qui l'entourent. Le livre met à nu les masques sociaux que certains se croient obligés de porter avec pour conséquence une complication de leurs relations sociales qui auraient pu être moins crispées avec davantage de simplicité, de clarté, de sincérité et de souplesse relationnelle, explique l'écrivain. Auteur de cinq livres sur la psychologie et les sciences humaines, Fateh Bouleksaier assure préparer actuellement un ouvrage qui rassemblera plusieurs de ses articles.