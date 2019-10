« Rétrospective Monokrome » à la galerie Ezzou’Art : Promotion des jeunes

«Rétrospective monokrome» est l’intitulé d’une exposition collective regroupant six jeunes artistes amateurs de différents horizons, qui se tient depuis hier, et ce jusqu’au 23 du mois en cours, à la galerie Ezzou’art, qui se trouve au centre commercial de Bab Ezzouar, Alger, et qui s'articule autour de plusieurs sections et exhibitions artistiques.

M onokrome organise, pour une première édition, une exposition artistique dédiée aux artistes de la plateforme monokrome. Ce sont des artistes amateurs qui avaient l’habitude d’exposer leurs œuvres en mode virtuel (en ligne). Nous avons voulu concrétiser ce projet en mode réel à travers l’organisation de cette exposition», nous précise les deux co-fondateurs, idris Felfoul et Nour Taieb Ezzraimi, en ajoutant que «l'objectif de cet événement est de combiner le divertissement et l'art à la fois dans le but d’offrir une immense variété d'œuvres et réalisations artistiques pour faire connaitre le projet monokrome». La perspective de ce dernier est de devenir une source de partage et de vulgarisation de l’art et des attristes an ligne. Il se veut être un état artistique en mouvance», explique Mlle Ezzraimi. «C’est une platforme artistique numérique basée en Algérie, qui, par la qualité de ses services, assure un environnement de développement de la culture afin de créer une synergie créatrice. Il favorise le partage et la diffusion d’informations dans une logique collaborative entre artistes, amateurs d’art, entreprises d’art et toute personne ayant une curiosité artistique dans une atmosphère de transparence, de créativité mais surtout de convivialité» poursuit-elle, en précisant que l’équipe de ce projet travaille en mode «bénévole».

Cet événement vise également la promotion d’art réalisé par des amateurs non connus, tous types confondus (plastique, photos, peinture…) au niveau national et international. Il se veut aussi une opportunité pour les faire connaitre au grand public, notamment faire valoir leurs capacités. Organisée par le magazine trimestriel d’art et de culture «monokrome», l’exposition s’est tenue en présence des artistes concernés : Elbahi Belkheiri, Yasmine Deghoul, Amina Benboureche, Saâdia Benadoura, Adem Yahiaoui et Soumaya Azahaf.

El Bahi Belkheiri est un jeune artiste amateur âgé de 25 ans, issu de la wilaya de Djelfa, étudiant en master 1 en langue française, mais aussi un artiste peintre autodidacte touchant à plusieurs domaines artistiques, tels que la peinture, la sculpture et la calligraphie. Il mise bien sur cette dernière avec un style propre à lui. Il s’est clairement fait distinguer lors de ses participations aux expositions nationales, comme celle d’Oran, Laghouat et Alger. Mais il a brillé particulièrement en Tunisie. Son rêve, affirme-t-il, «est de laisser son empreinte à l’échelle nationale et internationale».

Amina Benboureche est, quant à elle, une jeune traductrice de formation et artiste, qui s’inspire de l’humain et du végétal dans leurs états crépusculaires. Elle met en scène un univers «inquiétant et fragile», peuplé de personnages sensibles nés de ses expériences intimes et état d’âme.

Imaginer et développer pour être un facteur novateur et cohérent dans l’univers artistique. Monokrome est ainsi une expérience artistique et sociale. Son but est d’exister comme un médiateur de maturité artistique à l’échelle régionale, nationale puis internationale.

Kafia Ait Allouache