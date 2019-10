Grand angle : Rester visibles et audibles

Son conseiller l’avait dit. Après son discours devant l’Assemblée générale de l’ONU, et à son retour en Palestine, le président Mahmoud Abbas «appellera à des élections parlementaires, fixera une date et commencera les préparatifs». Parole tenue. Mahmoud Abbas a annoncé de prochaines discussions sur de nouvelles élections législatives avec toutes les factions palestiniennes, mais sans pour autant fixer un calendrier. Par prudence ? Certainement. En décembre 2018, le président palestinien avait déjà promis de convoquer des élections dans les six mois. Mais elles n’ont pas eu lieu. Les Palestiniens n'ont pas voté à ce type de scrutin depuis 2006. En effet, les prochaines élections qui doivent se tenir en Cisjordanie, à El-Qods et dans la bande de Ghaza n’ont pas eu lieu depuis 13 ans à cause des divisions internes qui empêchent leur tenue. En sera-t-il autrement cette fois ? Logiquement la réponse est oui ; ne serait-ce en raison du nouveau contexte géopolitique qui prévaut dans la région. La position adoptée par l’administration Trump sur le dossier a aussi contribué au changement de la donne. C’est dire que pour les responsables palestiniens, l’heure est venue de passer outre toutes les divisions internes et les querelles de chapelle qui ont considérablement concouru à la sortie de la question palestinienne des radars. Une réalité qui ne peut être ni niée ni ignorée par les dirigeants palestiniens qui reconnaissent que «le moment est grave et difficile». Reste toutefois qu’ils se doivent de le dépasser en faisant preuve d’une unité, sans faille, de leurs rangs. L’essentiel étant de rester visibles et audibles et que leur cause ne soit pas parasitée par des luttes de leadership. La tâche n’est pas impossible. Les palestiniens ont prouvé depuis plus d'un siècle à tous ceux qui ont programmé leur disparition que ce dessein ne se réalisera pas. Ainsi si la cause palestinienne, jusqu’aux derniers événements régionaux, était la question centrale du monde arabe, ceux qui la portent doivent de nouveau relever les défis difficiles auxquels leur combat fait face.

Nadia K.