Réunion de Stockholm sur le nucléaire nord-coréen : Washington et Pyongyang dos à dos

La Corée du Nord a déclaré hier n'avoir "pas d'intérêt" pour la poursuite de négociations sur le nucléaire tant que les Etats-Unis n'abandonneraient pas leur politique "hostile", ajoutant que Washington avait jusqu'à la "fin de l'année" pour prendre des mesures.

Pyongyang n'a "pas d'intérêt pour la tenue de négociations aussi écœurantes que celles-ci tant que les Etats-Unis n'auront pas pris de mesures concrètes pour mettre un terme à leur politique hostile", a déclaré la diplomatie nord-coréenne dans un communiqué cité par l'agence officielle KCNA. "Le sort du dialogue USA-Corée du Nord est entre les mains de Washington et la date limite est à la fin de l'année", a-t-elle ajouté. Des propos qui font suite à la réunion entre les deux délégations de haut niveau à Stockholm et qui s'est soldée par un échec aux dires de Pyongyang.

Pour l'émissaire nord-coréen l'échec demeure l'œuvre de Washington. Une réunion qui, faut-il le rappeler, intervient après des mois d'impasse et une nouvelle escalade de Pyongyang dans ses essais de missiles.

A Stockholm, les émissaires, nord-coréen Kim Myong-gil et américain Stephen Biegun, se sont rencontrés sous médiation de l'envoyé spécial de la Suède, Kent Harstedt. A l'issue de la journée, Kim Myong-gil a constaté leur échec. "Les négociations n'ont pas satisfait nos attentes et ont finalement échoué (...).

L'échec des négociations, qui n'ont débouché sur aucune avancée, est uniquement dû aux Etats-Unis qui n'ont pas renoncé à leur attitude habituelle", a-t-il déclaré à des journalistes devant l'ambassade nord-coréenne à Stockholm. "Les Etats-Unis ont nourri des attentes en faisant des propositions d'approche flexible, de méthodes nouvelles et de solutions créatives. Mais ils nous ont énormément déçus et ont douché notre enthousiasme à discuter en n'apportant rien à la table des négociations", a-t-il ajouté. Côté gouvernement américain, la réaction tranche avec les déclarations des nord-coréens. Les responsables américains ont qualifié l'issue de la rencontre de " bonnes discussions " laissant entrevoir ainsi d'autres rencontres pour venir à bout de ce dossier qui pourrait permettre un temps de répit pour un président malmené par le camp démocrate, bien décidé à le faire destituer.

M. T.