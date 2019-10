Cameroun : Paul Biya opte pour l’apaisement

Après des mois d'intransigeance, le président camerounais, Paul Biya, a créé la surprise ce week-end en faisant libérer des centaines d'opposants, dont son grand rival Maurice Kamto, après avoir lâché du lest face aux indépendantistes anglophones. Simple changement de ton ou changement de cap ? Ces annonces "ont surpris tout le monde". M. Biya, 86 ans, dont 37 au pouvoir, s'était montré inflexible face à la crise anglophone qui a fait plus de 3.000 morts, selon des ONG. Les revendications des deux régions anglophones de l'Ouest, où cette minorité (16% de la population) s'estime lésée face à la majorité francophone, se sont transformées en un conflit sanglant entre indépendantistes et forces armées. Pourtant, le 10 septembre, le président annonce soudainement un dialogue national sur la question.

Ce dernier a abouti, vendredi, à la remise en liberté de 333 détenus liés au conflit séparatiste, et la promesse, vague encore à ce jour, d'un peu plus de décentralisation. "En termes de communication, le grand dialogue a été une réussite pour le gouvernement, qui a donné l'impression d'avoir changé de méthode", estime des analystes. Mais ce dialogue s'achève sans grand espoir de faire revenir rapidement la paix en l'absence des chefs des principaux groupes armés qui ont boycotté ces assises et exigent, eux, l'indépendance. Depuis le début de l'année, les Etats-Unis, l'Union Européenne, ont élevé la voix pour demander au chef de l'Etat d'assouplir sa gestion de la crise anglophone mais aussi pour exiger la libération de Maurice Kamto.

R. I.