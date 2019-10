Législatives en Tunisie : Ennahdha et Qalb Tounes au coude-à-coude

Ennahdha d’El Guennouchi et Qalb Tounes, la formation du finaliste à la présidentielle, incarcéré, Nabil Karoui, ont tous deux assuré être arrivés en tête des législatives, dimanche, en Tunisie, qui devraient déboucher sur un Parlement fragmenté en de nombreux petits blocs. Deux sondages publiés par des instituts tunisiens ont néanmoins estimé que le parti Ennahdha avait gagné le plus grand nombre de sièges, 40 sur 217, contre 33 à 35 pour le parti de M. Karoui. Les deux formations, qui ont revendiqué leur victoire devant la presse sans donner de chiffre, avaient exclu toute alliance durant la campagne. Les résultats préliminaires sont attendus jeudi, a indiqué l'instance en charge des élections (Isie). Si ces sondages se confirment, Ennahdha a encore perdu du terrain et la nouvelle Assemblée s'annonce morcelée entre des partis hétéroclites peu enclins à négocier après une campagne à couteaux tirés. Quel que soit le gagnant, il lui sera difficile de rassembler une majorité, contrairement à 2014, lorsque le Parlement s'était retrouvé partagé entre un parti présenté comme séculariste, Nida’a Tounes, et Ennahdha, qui détenaient à eux deux une large majorité et s'étaient rapidement alliés. Ce scrutin a été aussi marqué par une participation qualifiée "d’acceptable" avec 41,3%, de votants selon l'Isie, bien en deçà des 68% de 2014. Ce scrutin a eu lieu entre les deux tours d'une présidentielle anticipée qui a porté deux candidats de rupture au second tour. Kais Saied, un juriste sans structure partisane, qui sera, en effet, opposé le 13 octobre à Nabil Karoui, homme d'affaires à la tête de Qalb Tounes, sous le coup d'une enquête depuis 2017 pour blanchiment et fraude fiscale, ce dernier est en détention depuis fin août.

M. T. etAgences