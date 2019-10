Offensive turque dans le nord de la Syrie : Le revirement de Washington

À l’heure où le président Erdogan annonçait l’imminence d’une offensive de ses troupes dans le nord de la Syrie, les prémices de cette opération sont apparues, avec le retrait des soldats américains déployés dans des secteurs proches de la frontière turque, ouvrant la voie à des frappes militaires turques contre les forces kurdes, pourtant alliées de Washington dans la lutte antiterroriste.

Après s'être opposé longtemps à une telle opération, Washington a opéré un revirement en annonçant, dimanche, leur retrait de régions où se trouvent des forces kurdes syriennes ciblées par la Turquie. Un abandon pur "agrémenté" d’une annonce laconique de la Maison- Blanche. Les Forces démocratiques syriennes (FDS), soutenues jusqu'ici par Washington dans leur lutte contre le groupe Daesh, ont averti qu'une opération turque entraînerait une résurgence majeure de l'EI et annulerait "des années de combats fructueux" contre les terroristes. Les forces kurdes ont, elles, creusé des tranchés et des tunnels dans ces zones ainsi que près de Kobané en préparation de l'offensive. Lundi, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a affirmé que l'offensive arriverait à n'importe quel moment. "On pourrait entrer n'importe quelle nuit sans prévenir". Son chef de la diplomatie, Mevlüt Cavusoglu, a dit que son pays était déterminé à "nettoyer" le nord de la Syrie des "terroristes" qui menacent sa sécurité, en allusion aux forces kurdes. La semaine dernière, M. Erdogan a affirmé que la Turquie arrivait à bout de sa patience vis-à-vis des Etats-Unis au sujet de la création d'une "zone de sécurité" dans le nord de la Syrie. Il a envoyé des renforts militaires à la frontière ces dernières semaines. Cette zone tampon, prévue par un accord entre Washington et Ankara conclu en août, doit être créée entre la frontière turque et les régions syriennes contrôlées par la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG), principale composante des FDS. Deux précédentes offensives turques ont été menées en 2016 et 2018 dans le nord syrien, la première contre l'EI et la deuxième contre les YPG. "Les forces américaines ne vont pas soutenir ou être impliquées dans l'opération et les forces américaines, qui ont vaincu (l'EI), ne seront plus à proximité immédiate", a précisé la Maison-Blanche. L'ONU a déclaré se "préparer au pire", craignant une crise humanitaire alors que le conflit en Syrie a fait des millions de déplacés et de réfugiés et coûté la vie à plus de 370.000 personnes depuis 2011.

