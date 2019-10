Dans la lucarne : Une compétition très prisée

L’ex-Ligue des champions arabe a repris, il y a déjà deux saisons, sous une nouvelle formule. Ce qui attire d’emblée, c’est l’intérêt que la plupart des clubs lui accorde, que ce soit dans les pays du Golfe ou au Maghreb. On avait alors parlé de sa non-reconnaissance par la FIFA. A ses débuts, et avant le retrait presque brutal de son sponsor majeur, c’est notre représentant, l’ESS, qui avait gagné à plusieurs reprises cette compétition, notamment sous la coupe de Rabah Saâdane. Ne voulant d’aucune façon qu’elle «meurt», les grands dirigeants arabes ont tout mis en œuvre pour qu’elle reprenne encore plus forte. Ses dirigeants en Arabie saoudite, plus particulièrement, ont mis le doigt sur la chose qui peut intéresser en premier lieu tout le monde. Le côté financier est le meilleur des moyens d’intéressement. Là, il faut dire qu’ils ont mis le paquet en «écrasant», financièrement parlant, la Ligue des champions d’Afrique et le 1,5 millions de dollars accordé au vainqueur. Là, on a voulu faire fort et cela a marché avec les 6 millions de dollars qu’empochera le lauréat de cette Coupe arabe des champions. On peut même dire que les clubs se bousculent au portillon pour se frayer un chemin parmi les heureux participants. Pour la présente édition, l’Algérie, en huitièmes de finale, n’a qu’un seul représentant, le MC Alger qui s’était qualifié au tour précédent face à la formation, de Dhofar (Oman (1 à 0 t 1à1). L’autre représentant algérien, la JS Saoura, a été éliminée par la formation d’Arabie saoudite en aller et retour. Ce qui renseigne un peu sur la qualité de cette compétition et aussi la participation des «grosses pointures», du Maghreb, du Golfe et du «Cham». Les clubs marocains comme le Raja et le WA Casablanca seront là. D’ailleurs, suite à l’opération du tirage au sort qui a eu lieu à Ryadh (Arabie saoudite) les deux clubs marocains seront opposés dans un derby qui fait, d’ores et déjà, des «vagues». Les Tunisiens de l’ES Tunis veulent profiter de cette opportunité qui leur est offerte pour engranger une somme pour le moins bien «rondelette». Les Mouloudéens accordent une grande importance à ce challenge assez lucratif au demeurant, auront devant eux «l’ombrageuse» formation

«d’El Kowaar El Djaouia» d’Irak.

La manche aller se déroulera à Karbala et le retour au stade 5-Juillet. On souhaite que les frictions et autres sensibilités qu’on a pu voir il y a plusieurs mois entre cette équipe et la formation usmiste soient tassées et oubliées définitivement. Que le sport sorte grandi de cette confrontation entre deux pays frères que l’histoire, la religion et les us et coutumes unissent fortement depuis longtemps.

Le MCA, cependant, aura une très belle carte à jouer pour accéder, inchallah, en quart de finale. Tout reste possible, surtout avec le retour d’un certain Djabou. Tous les fans de ce club et aussi Algériens sont persuadés que les poulains de Casoni sont capables de forcer le destin en respectant scrupuleusement l’ éthique sportive.

Hamid Gharbi