Avec cinq matchs nuls, une défaite et une victoire : L’ASAM, l’équipe la plus accrocheuse du championnat

L’ASAM confirme match après match le haut de son talent et mérite le titre d’équipe « accrocheuse » sept journées après le début de championnat Ligue 1. Récoltant huit points en sept matchs, avec notamment une défaite face au MCO, une défaite contre le cours du jeu face au tenant du titre l’USMA, et cinq matches nuls, notamment en déplacement face au NAHD, le CABBA et le MCA, les protégés d’Azzedine Ait Djoudi se retrouvent à la huitième place du classement avec six matchs sans défaite.

Les Scorpions ont imposé leur jeu face au NAHD dimanche soir à Alger, et ce, face aux intentions des Nahdistes de remporter ce match après le déclic face à l’entente (4-3) dans l’un des meilleurs matchs du championnat cette saison. Ils ont été tenus en échec difficilement face à l’USMA sur le score de (3-2), et ils ont failli battre le MCA au stade 05-Juillet devant 50.000 spectateurs lors de la première journée.

Même si l’effectif a été plus au moins critiqué par les supporters en avant-saison, les Scorpions s’en sortent plutôt bien et confirment match après match qu’ils auront leur mot à dire cette saison.

Rencontré à l’issue du match opposant son équipe au NAHD, le portier Abderrahmane Boultif a précisé que ses coéquipiers sont conscients des enjeux actuels, tout en précisant que cette date FIFA permettrait à l’équipe de préparer dans la sérénité les prochaines échéances. «La prestation face au NAHD a été convaincante, on s’est créé plusieurs occasions et c’est un signe de bonne santé du moment qu’on impose notre jeu à l’extérieur et qu’on glane des points. Nous avons été tenus en échec a deux reprises à domicile, ce qui nous laissent à la moitié du tableau. Nous travaillerons davantage pour préparer les matchs prochains», a-t-il fait savoir.

