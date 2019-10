LFP : L’USMA demande à la LFP de reporter le derby

L’USM Alger a saisi officiellement la LFP ce dimanche par courrier lui demandant de reporter son match face au MCA, prévu le 12 octobre prochain, à une date ultérieure. Motif invoqué, absence de six de ses joueurs, retenus dans les différentes sélections.

L’USM Alger, qui a chuté lourdement ce samedi à Oran (4-0) face au MCO local, tente de reporter son prochain match face au voisin mouloudéen. Intitalement, ce derby était programmé au 12 octobre prochain, mais la direction des Rouge et Noir va tenter de peser de son poids pour le reporter. La direction de l'USM Alger a saisi officiellement par courriel la Ligue de football professionnel ce lundi 6 octobre 2019 afin de lui signifier l'impossibilité de disputer le derby Algérois programmé par l'instance footballistique pour le 12 octobre prochain.En effet, l'USMA dispose de six joueurs appelés en sélections en cette date Fifa (Sifour, Hamra, Khemaissia, Benhamouda et Belarbi en sélection militaire, ainsi que Muaid Ellafi appelé en équipe nationale libyenne) », a annoncé l’USMA ce dimanche soir dans un communiqué. Sur le principe, la position de la LFP est connue d’avance dans la mesure où cette dernière a informé dans un communiqué publié le 19 septembre dernier que « que les journées, initialement arrêtées ainsi que les horaires fixés des rencontres du championnat, ne peuvent faire l’objet de modifications », et de sommer les clubs « à respecter scrupuleusement la programmation établie par la LFP et publiée sur son site et ce, pour nous éviter tout désagrément avant les rencontres », lisait-on dans ledit communiqué.

Cela sous-entend que la requête de l’USMA risque d’essuyer un niet de la part de la LFP. Néanmoins, le club de Soustara a avancé un argument recevable. D’où la complexité du dossier. A suivre…

Amar B.