Championnat d’Afrique de powerlifting : L’Algérie à la première place avec 19 médailles

La sélection algérienne de powerlifting a remporté le Championnat d'Afrique, disputé du 1er au 6 octobre à Potchesftroom (Afrique du Sud), en enlevant 19 médailles (15 or, 3 argent

et 1 bronze) devant les concurrents de dix autres pays. Cette victoire acquise en terre sud-africaine est la 9e couronne continentale inscrite au palmarès du powerlifting algérien qui maintient

ainsi sa domination à l'échelle africaine. Le Championnat d'Afrique-2019 a été marqué, en outre, par un nouveau record du monde au développé-couché réalisé par Ilyes Boughalem (cat.120 kg) qui a

soulevé une charge de 291 kg. Six autres records d'Afrique ont été battus à cette occasion par les athlètes algériens. L'Algérie a participé au tournoi avec 19 athlètes, dont cinq femmes qui ont réussi à remporter trois médailles d'or (Safia Kouri 62 kg, Tatar Zahra 72 kg et Hussein Ammaria 82 kg). Ont participé à la compétition les powerlifters sud-africains, algériens, ghanéens, camerounais, égyptiens, libyens, zimbabwéens, namibiens, somaliens, ivoiriens et iraniens dont le pays a été l'invité d'honneur.