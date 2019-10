Cyclisme, Tour d’Iran : Reguigui sur le podium

L'Algérien Youcef Reguigui, auteur de la 3e place au Tour cycliste d'Iran, a fait gagner 100 points à sa sélection nationale dans le Ranking qualificatif aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo, ce qui représente une bonne nouvelle dans la perspective de qualifier un deuxième algérien pour ces olympiades d'été. Le sociétaire de l'équipe malaisienne Terengganu Pro-Asia-cycling a terminé, en effet, à la troisième place au classement général de cette compétition, après le décompte final, effectué à l'issue de la cinquième et dernière étape, disputée ce dimanche, sur une distance de 188 kilomètres entre Sarein et Tabriz. Une moisson qui tombe à pic pour la sélection algérienne, après le report à une date ultérieure de la Coupe d'Afrique des nations, prévue du 9 au 13 octobre courant, en Afrique du Sud. Une compétition pendant laquelle la sélection algérienne espérait récolter un maximum de points pour augmenter ses chances de rester parmi les trente premières nations dans le Ranking des JO, synonyme de qualification pour un deuxième athlète algérien à Tokyo. Avant ce tour d'Iran, la sélection algérienne était 29e, et les 100 nouveaux points ramenés par Reguigui vont l'aider à consolider cette position, en attendant le Tour cycliste du Cameroun, prévu 16 au 21 octobre courant, et, qui après le report de la Coupe d'Afrique en Afrique du Sud, constituera la dernière chance pour la sélection algérienne de se maintenir dans une position favorable, pour qualifier un deuxième athlète pour Tokyo, et ce, avant la date butoir, fixée au 22 octobre. Reguigui avait réussi un assez bon parcours en Iran, car après avoir pris la deuxième place lors de la première étape, il avait remporté la seconde, avant de régresser un peu dans la suivante, en occupant la 6e place lors de la troisième étape, puis à la quatrième place lors de la quatrième étape, avant de remonter à la troisième place lors de la cinquième et dernière étape, disputée ce dimanche.

Le classement qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo est dominé par la Belgique, devant l'Italie (2e) et la France (3e), alors que sur le sur le plan africain, la sélection algérienne est devancée par l'Afrique du Sud (13e) et l'Erythrée (23e).