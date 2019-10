Tennis, Tournoi ITF/CAT Batiche-Saïfi : La DTN, très satisfaite des résultats des jeunes

Le Directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de tennis (FAT), Mohamed Bouchabou, s'est dit, dimanche, ''très satisfait'' des trois titres remportés par les Algériens au tournoi international ITF/CAT juniors Batiche-Saïfi, clôturé la veille au Tennis club de Sidi-Fredj (Alger). ''Tout d'abord, je tiens à féliciter nos lauréats qui se sont distingués pendant toute la semaine de la compétition. Trois titres sur quatre mis en jeu pour l'Algérie est un pourcentage très important pour l'instance fédérale car c'est 75% de la compétition que nous avons gagnés. Je suis satisfait des résultats obtenus, le niveau technique de nos jeunes est en nette progression'', s'est félicité le DTN. En effet, l'Algérie a terminé la compétition avec trois titres remportés sur quatre. La joueuse Ines Bekrar a dominé la compétition en simple et double (filles), alors que son compatriote Aymen Ali-Moussa s'est distingué en double garçons. Le simple garçons a été, lui, remporté par le Polonais Borys Zgola qui s’est imposé devant son compatriote Maciej Kos par deux sets à zéro dans un match qui a duré plus de 2 heures. ''Bekrar progresse bien dans les tournois internationaux de sa catégorie, elle l'a prouvé à plusieurs reprises. On envisage de l'inscrire dans des tournois de grades 2 et 3 pour qu'elle améliore bien son niveau. Chez les garçons, Ali-Moussa a fait de son mieux en simple, avant d'arracher le sacre en double. C'est un joueur formé en Algérie et je pense que la formation commence à apporter ses fruits'', a expliqué Bouchabou. Et d'enchaîner : ''Concernant l'organisation, je tiens à remercier le Tennis club de Sidi-Fredj qui a fourni tous les moyens nécessaires pour le bon déroulement de cette compétition. Aucun couac n'est venu perturber le bon déroulement des matchs. ce sont des choses qui nous font énormément plaisir et qui nous poussent à continuer de travailler.'' Plus d’une soixantaine de joueurs et joueuses issus de 13 pays ont pris part à cet événement. Il s'agit de la Pologne, de l'Egypte, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Australie, de la France, de la Tunisie, du Maroc, du Portugal, de l'Inde, de la Roumanie, de la Russie et de l'Algérie, pays hôte de cette compétition de grade 5 qui s’est disputée sur des courts en terre battue. L'Algérie a engagé une dizaine d'athlètes entre les qualifications et les tableaux finaux, officiés par le juge-arbitre algérien Abderrahmane Chérifa, titulaire d'un "White badge". Walid Sahli ayant été le directeur du tournoi. La compétition est dédiée à la mémoire du défunt Batiche Saïfi, ancien joueur et entraîneur de l'équipe nationale, qui fut également capitaine de Coupe Davis, décédé le 27 septembre 2014.