Paradou AC 0 - CR Belouizdad 0 : équitable

Le Paradou Athletic Club et le Chabab Riadhy de Belouizdad se sont séparés, hier au stade du 5- Juillet, sur un score de parité vierge (0-0). Les deux teams n’ont pas réussi à se départager, à l’issue d’une partie assez disputée. Un match comptant pour la septième journée du championnat de Ligue 1. Les deux formations de la capitale ont entamé, tambour battant, ce derby des extrêmes, assez plaisant dans l’ensemble. Il faut dire que les deux teams, évoluant dans des configurations tactiques portées sur le jeu offensif (4-3-3), avec un bloc équipe relativement médian, n’ont pas vraiment fermé le jeu. Les poulains du technicien portugais Châlo ont été les premiers à lancer les hostilités. Prenant d’emblée l’initiative du jeu à leur compte, ils se sont montrés rapidement dangereux. 8’, le coup franc de Hamoudi est repoussé par le poteau gauche de Gaya, qui avait légèrement dévié le cuir de sa trajectoire. Dans la foulée, Nessakh est contraint d’intervenir pour sortir sur la ligne la balle de Ghorab. 11’, le tir à ras de terre de Mouali effleure le poteau droit de Gaya. Le CRB, qui a eu chaud durant le premier quart d’heure, va rentrer progressivement dans la partie et s’organiser pour réagir. 14’, Bousseliou reprend d’une tête croisée, au point de penalty, le centre de Ziti. La balle passe tout près du cadre. 22’, le tir au second poteau du milieu offensif de CRB, Aiboud, a failli faire mouche. 39’, Belahouel manque de peu l’ouverture du score, face à Moussaoui. L’attaquant du Chabab a été un peu gêné par le retour de Bouchina au moment d’armer son tir. 45’, le coup franc de Ziti est repoussé par la transversale après avoir été touché par le portier paciste, Moussaoui. De retour des vestiaires, les deux équipes n’ont pas du tout changé d’attitude. Favorisant le jeu offensif, les deux adversaires du jour se sont pratiquement rendu coup pour coup, avec toutefois une possession de balle légèrement à l’avantage des protégés du coach Amrani, qui étaient un peu plus entreprenants.

Cependant, le CRB et le PAC n’ont pas réussi à se départager. Confondant vitesse et précipitation, les joueurs des deux équipes n’ont jamais réussi à concrétiser leurs efforts.

62’, dans une chevauchée solitaire sur le côté droit, Guenaoui réussit l’essentiel en prenant le dessus sur Ziti et Keddad, avant de buter sur Gaya, bien placé pour capter le cuir. 64’, le Chabab réplique par l’intermédiaire de Bousseliou. Sa balle passe à quelques centimètres de la cage de Moussaoui. 65’, le heading de Djerrar, bien embusqué au second poteau pour reprendre le coup franc de Nessakh, est mal cadré. 72’, la tête piquée d’Aiboud est repoussé par le poteau droit de Moussaoui. 83’, le gardien du Paradou sort le grand jeu pour écarter en deux temps le danger face à Djerrar, qui avait tenté une tête croisée au second poteau, puis une aile de pigeon. Le PAC réagit, juste après, en sollicitant l’intervention de Gaya. Le gardien du Chabab est obligé de se coucher pour dévier en corner le tir de Guenaoui.

À l’issue de cette rencontre, le CRB garde provisoirement la tête du classement. Le PAC, que le résultat n’arrange pas vraiment, voit ainsi son élan freiné. Les camarades de Bouata restent dans le ventre mou du classement.

Redha M.