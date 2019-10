Tournoi UNAF (U20 filles - 2e journée) : Défaite de la sélection algérienne face au Maroc (1-3)

La sélection féminine algérienne des moins de 20 ans s'est inclinée face à son homologue marocain sur le score de (3 à 1), mi-temps (3-1), samedi à Tanger (Maroc), en match comptant pour la deuxième journée du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF).

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Zoubida Al Bastali (7'), Zohra Barima (19') et Zineb Redouani (37' sp) pour le Maroc. Khouloud Ournani (40') a réduit la marque pour l'Algérie. Un peu plus tôt, la sélection du Burkina Faso a battu son homologue tunisien sur le score de (2 à 0). Les buts de la rencontre ont été inscrits par Kongo Adama (12') et Kabouré Adili (19'). Lors de la première journée disputée jeudi, l'Algérie avait atomisé la Tunisie (8-0) et le Maroc a dominé le Burkina Faso (2-1). À l'issue de la deuxième journée, le Maroc s'empare de la tête du classement avec 6 points devant l'Algérie et le Burkina Faso (3 pts). La Tunisie ferme la marche (0 pt). La troisième et dernière journée, prévue aujourd’hui, lundi, verra l'Algérie affronter le Burkina Faso et le Maroc opposé à la Tunisie. Le tournoi se déroule sous forme d'un mini-championnat de trois journées et le premier remportera le titre.