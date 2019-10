(NAHD 1-1 ASAM) 7e Journée de Ligue 1 : Un match assez équilibré

Les Sang et Or n’ont pas confirmé leur match d’anthologie face à l’ESS après une victoire méritée sur le score de 4-3 la semaine dernière. Le NAHD s’est contenté d’un point face à l’ASAM, dans un match assez équilibré tenu hier, au stade Omar Benrabah à Dar El Beida pour le compte de la 7e journée de Ligue 1.

Les locaux ont été les premiers à menacer les buts du portier Boultif, auteur d’un grand match. Lyès Doucène rate l’ouverture du score à la 3’ avant de voir ses coéquipiers subir la pression des visiteurs qui ont manqué plusieurs occasions de scorer, notamment aux 10’, 22’ et 26’. Après des moments difficiles du camp nahdiste, l’arrière gauche Cheraitia se lance, gagne du terrain et réussi plusieurs dribbles pour servir Zerdoum qui obtient un penalty. L’attaquant Zerdoum a empêché les siens d’avancer au score en ratant le penalty à la 32’. La fin de la première mi-temps a vu un rythme intense des joueurs de l’ASAM qui ont failli marquer à plusieurs reprises.

De retour des vestiaires, le NAHD a tenté de se rattraper pour glaner les points de la rencontre. Le dynamisme de ces attaquants n’a pas apporté les résultats escomptés, et ce, malgré la vivacité des deux pépites nahdistes ; Zerdoum et Boutmène, formés au club et âgés respectivement de 18 et 20 ans. Et puisque dominer n’est pas gagner, l’ASAM ouvre le score à la 61’, contre le cours du jeu, sur penalty par le biais de Mohamed Tiaiba qui trompe le gardien à contre-pied.

Les Scorpions n’ont pas réussi à garder cet avantage longtemps. Suite à un débordement de Zerdoum du côté gauche, il sert ses coéquipiers pour voir le cuir au fond des filets suite à une erreur d’Abderahmane Boultif qui marque contre son camp. Le NAHD a tenté d’aggraver la marque mais le manque de lucidité a fait que les deux équipes partagent les points du match qui s’est déroulé en présence d’une affluence peu nombreuse.

Kader Bentounès