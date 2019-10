Ligue-1 (7e journée) : Le Doyen enchante, l'USMA «coule» à Oran

Le MC Alger a conservé le leadership de la Ligue-1 algérienne de football grâce au nul qu'il a ramené de son déplacement chez le NC Magra, samedi dernier pour le compte de la septième journée, ayant vu l'autre grand club de la capitale, l'USM Alger, recevoir une véritable raclée chez le MC Oran (4-0), lui qui jusque-là était invaincu, toutes compétitions confondues.

Ce n'était pas faute d'avoir essayé, car le MCA avait réussi un assez bon match dans l'ensemble, avec quelques belles occasions à la clé, sauf qu'il avait manqué d'efficacité devant le but. Quoique, ce nul vierge a relativement bien suffi au bonheur du doyen, puisqu'il a conservé sa première place au classement général, avec onze points, alors que le nouveau promu NC Magra grimpe à la 6e place, qu'il partage ex-aequo avec le CS Constantine, avec huit points pour chaque club. Ce qui n'a pas été le cas pour l'USM Alger, tombé de très haut à Oran, où le MCO local lui a infligé sa première défaite de la saison, sur un score lourd de quatre buts à zéro. En effet, avant cette déroute, les Rouge et Noir étaient invaincus, toutes compétitions confondues, car outre leurs quatre succès en phase de qualification de la Ligue des champions africaine, ils restaient sur deux victoires et un nul en championnat. Force est de reconnaître que le gardien usmiste Smaïl Mansouri y était pour beaucoup dans cette débâcle, responsable sur au moins trois des quatre buts encaissés. L'autre bonne opération du jour est à mettre à l'actif de l'USM Bel-Abbès, ayant ramené une précieuse victoire de son déplacement chez l'autre nouveau promu, l'ASO Chlef (0-1), au moment où l'US Biskra a difficilement dominé le CS Constantine (2-1).