M. Mohamed Boukhari, expert économique, au Forum d’el Moudjahid : « L’endettement extérieur permettra une meilleure maîtrise des projets »

C’est avec sérénité et assurance que l’expert en économie et fin observateur de la scène financière, M. Mohamed Boukhari, accueille le recours à l’option de l’endettement extérieur pour financer certains projets stratégiques de l’Algérie. Invité hier à notre forum, le professeur d’économie affirmera que « ce recours au financement extérieur garantira non seulement une meilleure maîtrise des projets d’infrastructures mais assurera également une évaluation juste et sérieuse des projets économiques structurels et rentables ».

M. Boukhari retiendra cinq caractéristiques de l’endettement prévues par la loi de finances 2020 et qui, selon lui, pourraient être bénéfiques pour notre pays. Citant les propos du ministre des Finances, M. Loukal, qui affirmait que cette option va « diversifier les sources de financement de l’économie à travers un éventuel recours, de manière sélective, au financement extérieur auprès d’institutions financière internationales en vue de financer des projets rentables », notre invité relèvera dans cette déclaration cinq points qui pourraient constituer des garanties quant à la réussite de cette option.

Il citera, par exemple, l’obligation de la sélectivité du financement qui appellera forcément à l’institution d’une commission à même de statuer sur l’opportunité des projets d’endettement, l’exclusivité du financement puisque l’endettement se fera exclusivement auprès d’institutions financières internationales de développement, le caractère économique du projet qui doit être créateur de richesse, la rentabilité du projet qui doit montrer un résultat financier positif, et enfin, l’objectif premier de cet endettement, qui est le retour de la soutenabilité budgétaire.



«Il s’agit là d’un crédit qu’on peut qualifier de productif»



L’endettement, tel que préconisé aujourd’hui, pourrait, selon notre expert, mettre fin à la mauvaise évaluation de nombreux projets économiques non réalisés et dont la réévaluation a coûté très cher au Trésor public. M Boukhari considère qu’il s’agit là d’un crédit que l’on peut qualifier de « productif », c’est-à-dire destiné à produire davantage, le remboursement du prêt et le paiement des intérêts étant financés par l’augmentation de production. « Bien entendu, cette dernière n’est pas forcément au rendez-vous : certains projets se terminent mal, et le risque existe que les emprunts qui les ont financés ne puissent être remboursés. Mais, globalement, ce risque est mineur, et les organismes de financement s’attachent à le réduire en refusant les prêts pour lesquels les garanties ne sont pas suffisantes », dira notre invité.

A la question de savoir si le recours à cette option ne risque pas de nous ramener aux mauvais souvenirs de l’endettement avec le FMI et des conséquences négatives connues, M. Boukhari affirmera que l’endettement préconisé cette fois-ci n’a rien à voir avec celui négocié avec le FMI, puisqu’il ne s’agit pas de financer les dépenses de fonctionnement ou de consommation, mais plutôt des projets structurants et productifs.

L’expert reconnaît même que cet endettement extérieur, s’il est contenu dans des limites raisonnables, peut aider à consolider notre croissance. Par ailleurs, notre invité expliquera que, pour l’instant, « l’Algérie recourra à l’endettement extérieur uniquement auprès des institutions financières et des banques de développement dont elle est membre, à l’instar de la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque islamique, entre autres établissements, contrairement à ce qui était en vigueur auparavant ».

Notre invité précisera que « l’Algérie est membre de plusieurs institutions financières internationales et régionales, sans qu’elle bénéficie de prêts de ces institutions, du fait de sa politique affichée depuis 2005 de non-recours à l’emprunt extérieur. Elle a néanmoins poursuivi ses efforts de contribution à leur capital. Il serait opportun pour notre pays de ne pas exclure la possibilité d’un recours sélectif à l’emprunt auprès de ces institutions pour le financement de projets productifs, stratégiques, structurants et ciblés ».

M. Boukhari estime qu’ «une dette publique maîtrisée peut être bénéfique, si elle est bien exploitée, créant ainsi des richesses pour le pays. Par ailleurs, cela devient problématique, voire dangereux quand la dette échappe au contrôle de l’Etat et que les créanciers n’ont plus confiance».

Enfin, à la question de savoir comment un gouvernement, qui est appelé à partir sous peu, décide d’engager l’Algérie dans des choix économiques lourds, comme l’option de l’endettement extérieur, notre invité estimera que c’est une solution à laquelle il faudra recourir tôt ou tard, et de préciser : « C’est même une décision de bon sens, après l’échec de l’emprunt obligataire et de la planche à billets, avant d’aller vers des réformes en profondeur de toute la sphère économique ».

Farida Larbi

-----------------------------------

Des conséquences « positives » sur l’économie nationale

L’expert en finance, Mohamed Boukhari, a mis en exergue le fait que le recours à l’endettement extérieur, bâti sur des « conditions » et des « engagements », aura des « conséquences positives » sur l’économie algérienne, après avoir permis de « créer » de nouveaux projets stratégiques servant en premier lieu le service public, « il pourrait même y avoir des rentrées au Trésor public ».

Lors de son passage à notre forum, l’expert en finances a rappelé que « nous avons appris de l’expérience que nous avons acquise en ce qui concerne l’endettement extérieur », dans une allusion au Fonds monétaire international (FMI), qui « avait fait des pressions sur les décisions algériennes intérieures et/ou extérieures », ajoutant à ce qui a été dit par le ministre des Finances, Mohamed Loukal, en disant : «Cette fois, l'Algérie recourra à l'endettement extérieur uniquement auprès des institutions financières et des banques de développement dont elle est membre, à l'instar de la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque islamique, entre autres établissements, contrairement à ce qui était en vigueur auparavant». Pour l’universitaire, cette nouvelle politique « diffère » des deux politiques adoptées par les deux derniers gouvernements, dans une allusion à ceux d’Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia qui ont recouru à l’emprunt obligataire et à la planche à billets.

En revanche, l’expert en finance a indiqué que «cette fois nous allons emprunter de l’argent juste pour financer les projets stratégiques, garantissant le service public pour le citoyen, et faire une rentabilité pour le Trésor public».

En outre, sur les impacts de l’endettement extérieur sur l’économie locale, le conférencier a estimé que « cette politique, si elle est adoptée par le gouvernement, aura même des répercussions sur le marché de l’emploi, afin d’absorber le taux de chômage qui est élevé par rapport aux potentialités du pays».

Hamza Hichem