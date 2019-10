Établissements de formation artistique et culturelle : Ouverture officielle de la nouvelle année scolaire

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassen Rabehi, a présidé, hier à Alger, l’ouverture de l’année scolaire 2019-2020 des établissements de formation artistique et culturelle, en présence de membres du Gouvernement. Dans une allocution prononcée devant les étudiants au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, le ministre a rappelé que 416 étudiants ont rejoint les établissements de formation artistique et culturelle, tous cycles et spécialités confondus, précisant que toutes les conditions pédagogiques sont réunies pour accueillir les nouveaux étudiants. M. Rabehi s’est félicité «des efforts consentis» pour améliorer la qualité des programmes pédagogiques, notamment à travers l’introduction du système Licence-Master-Doctorat (LMD) et sa généralisation à tous les domaines de formation, à l’instar de la musicologie, des beaux-arts et du patrimoine culturel. Le ministre a annoncé l’ouverture des inscriptions pour le Master en patrimoine à l’Ecole nationale de conservation et restauration des biens culturels (ENCRBC), qui aura à partir de cette année un nouveau siège à Tipasa.

M. Rabehi a rappelé les accords de partenariat entre les écoles de formation culturelle et artistique et leurs homologues de plusieurs pays étrangers, des accords qui permettent «un échange d’expériences et la production d’œuvres communes». Ont assisté à l’ouverture de la nouvelle année scolaire, le ministre de l’Education nationale, Abdehakim Belabed, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, des directeurs d’instituts de formation culturelle et artistique ainsi que des cadres du secteur de la culture. La rentrée scolaire de cette année concerne l’ENCRBC, l’Ecole supérieure des Beaux arts (ESBA), l’Institut national supérieur de musique (INSM) et l’Institut supérieur des métiers des arts du spectacle (ISMAS).



Proposition d’ouverture, à Constantine, d’un nouveau centre culturel de l’Institut Cervantès



L’Espagne a proposé l’ouverture, à Constantine, d’un nouveau centre culturel de l’Institut Cervantès pour l’enseignement de la langue espagnole, a fait savoir le ministre. Lors d’une audience accordée au directeur général de l’Institut Cervantès, M. Luis Garcia Montero, le ministre a affirmé que l’Algérie «accueille favorablement cette proposition», et les deux parties œuvrent à la consolidation des relations culturelles au regard de leur importance dans le renforcement des relations entre l’Algérie et l’Espagne», qui connaîtront un développement «considérable», dans tous les domaines culturel, politique et économique.

Les relations bilatérales sont «exceptionnelles» et les deux pays ont «la volonté» de les hisser à de nouvelles «étapes qualificatives», à même de raffermir les liens d’amitié entre les deux pays et les relations de bon voisinage, a ajouté M. Rabehi. De son côté, M. Luis Garcia Montero a mis en avant l’importance d’ouvrir de nouveaux centres en Algérie et la volonté de son pays à «renforcer la coopération dans le domaine de l’histoire et de la mémoire commune avec l’Algérie», qualifiant les relations entre les deux pays de «bonnes».

Le directeur général de l’Institut Cervantès a salué «l’intérêt» que portent les étudiants algériens à la langue et à la culture espagnoles, précisant que les centres culturels Cervantès d’Oran et d’Alger comptent parmi les centres qui connaissent un engouement de la part de cette catégorie.