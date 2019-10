Elles se déroulent du 15 septembre au 12 décembre : Les étapes du processus électoral

Entamé le 15 septembre dernier, le processus électoral se poursuit. Actuellement, et si deux opérations liées à cette importante consultation populaire sont définitivement terminées, la troisième est toujours en cours et devrait rester ainsi pour plus de deux semaines encore. En effet, le dernier délai de dépôt des dossiers étant fixé au 25 octobre à minuit.

Il est utile de souligner que les deux premières étapes achevées étaient respectivement liées à la convocation du corps électoral et à la révision exceptionnelle des listes électorales, au moment où celle qui est actuellement en cours, concerne quant à elle, le retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles. A cet effet, les postulants à la magistrature suprême du pays ne cessent d’affluer ces derniers jours, au siège de l’Autorité nationale indépendante des élections à telle enseigne que le nombre des candidats à la candidature est très important puisqu’il dépasse les 120. Il est donc devenu évident que le scrutin du 12 décembre a drainé —dès l’entame du processus électoral— de plus en plus de citoyens qui aspirent à devenir président de la République. Le 19 septembre dernier, ils étaient déjà une dizaine de postulants (entre représentants de partis et indépendants) à avoir retiré les formulaires de souscription dans l’objectif de se présenter à la présidentielle. Ce qu’il faut notamment mettre en exergue dans ce contexte, c’est que, selon les dispositions de la loi organique relative au régime électoral, «la déclaration de candidature est déposée, au plus tard, dans les quarante jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral». Aussi selon le même texte régissant les rendez-vous électoraux en Algérie, l’Autorité nationale indépendante des élections dispose d’un délai de sept jours pour statuer sur la validité des candidatures à la Présidence de la République par décision dûment motivée. Ce délai est applicable à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature, notons-le. Cela dit, en cas de rejet du dossier, l’intéressé qui en est immédiatement notifié, peut éventuellement introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel dans un délai de 48 h qui suivent l’heure de la notification par l’ANIE. Selon les textes en vigueur, l’autorité nationale indépendante des élections transmet au Conseil constitutionnel, ses décisions relatives aux candidatures, lesquelles décisions sont accompagnées des dossiers des candidats «dans un délai n’excédant pas les 24 h de la date de l’annonce de la loi organique relative au régime électoral stipule également que le Conseil constitutionnel valide, par décision, la liste définitive des candidats à l’élection du président de la République, y compris les recours, dans un délai de sept jours, à partir de la date de transmission de la dernière décision de l’autorité nationale indépendante des élections, et ce, sous réserve des dispositions de l’article 103 de la Constitution. Rappelons dans ce cadre que parmi les exigences requises par la nouvelle loi, il y a d’abord le niveau du postulant à la magistrature suprême du pays qui doit obligatoirement être titulaire d’un diplôme universitaire, et ensuite la liste comportant cinquante-mille signatures individuelles au moins, d'électeurs inscrits sur une liste électorale.



Étalée sur trois semaines consécutives, la campagne sera clôturée trois jours avant le vote



Il est également demandé à ce que ces signatures puissent être recueillies «à travers au moins 25 wilayas», sachant que le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1.200, précise la même loi organique. Le candidat à la présidence de la République doit déposer une demande d'enregistrement auprès du président de cette Autorité, selon cette nouvelle loi exigeant au candidat de joindre à son dossier de candidature qui doit être déposé par lui-même auprès de l'instance, plusieurs document dont le diplôme universitaire ou un diplôme équivalent et un certificat de nationalité algérienne d'origine.

Une fois les dossiers retenus connus et les recours examinés, une autre étape importante est attendue. Il s’agit en l’occurrence de celle relative à la campagne électorale. Etalée sur trois semaines consécutives, la campagne sera clôturée trois jours avant le vote soit, le 9 décembre 2019. En somme, le processus électoral se poursuit sous la supervision de l’ANIE qui a pour mission d'organiser, de surveiller le processus électoral et de superviser toutes ses étapes, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à l'annonce des résultats préliminaires. Cette Autorité bénéficie, notons-le, de toutes les prérogatives, qui étaient confiées à l'administration publique en matière électorale de même qu’elle dispose de son propre budget de fonctionnement et des affectations destinées aux opérations électorales. L’ANIE qui s’affère actuellement à la réception et l'examen des dossiers de candidatures pour le poste de président de la République, se charge aussi «d’élaborer le budget des élections et la répartition de ses crédits et le suivi de son exécution, en coordination avec les services concernés, comme le stipule l’article 45 de la loi y afférente qui a été publiée au journal officiel. Bref, le processus est bien lancé et toutes les mesures sont prises pour assurer la réussite du scrutin du 12 décembre prochain. rappelons enfin que parmi les postulants à cet important rendez-vous électoral, figurent notamment des responsables de partis politiques, comme c’est le cas par exemple de Ali Benflis, président du parti Talaïe El Houriet (Avant-gardes des libertés), Abdelaziz Belaid, président du Front El Moustakbal (Futur), Aissa Belhadi, président du Front de la bonne gouvernance, Abdelkader Bengrina, président du mouvement El Bina, Ali Zeghdoud, président du parti du Rassemblement algérien (RA), Mourad Arroudj, président du parti Errafah, ou Belkacem Sahli, président de l'Alliance nationale républicaine (ANR). Il y a aussi le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi avait chargé des cadres du parti de retirer, en son nom, les formulaires de candidature. Pour ce qui est des candidats indépendants, ces derniers sont également nombreux. L'ancien Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, l'ancien président du Parti national pour la solidarité et le développement (PNSD), Rabah Bencherif, ainsi que trois femmes candidates, figurent, notamment parmi ces prétendants à la candidature à la magistrature suprême du pays.

Soraya Guemmouri