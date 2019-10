Annaba : le rôle des imams dans l’accompagnement de la société

Le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, M. Youcef Belmehdi, a présidé, hier, à Annaba, les travaux d’une conférence nationale des cadres de son département consacrée à la sauvegarde de l’identité nationale et ses référents.

Intervenant devant les directeurs centraux et des wilayas des Affaires religieuses et des Waqfs ainsi que des invités de divers horizons professionnels et des élus locaux, il a expliqué que les travaux de cette conférence se déroulent à travers trois ateliers qui débattront des thèmes concernant l’élaboration de la Fetwa et la promotion du discours religieux, les biens Waqfs et la Zakat et leur utilisation dans l’investissement et enfin le rôle des réseaux sociaux. Il s’agira, a insisté le ministre, de discuter de ces thèmes avec les participants, dans la perspective de sortir avec des recommandations qui serviront de feuille de route aux imams. Le ministre a évoqué par la suite le rôle des imams dans l’accompagnement de la société, mettant l’accent sur les efforts consentis par ces derniers dans l’accomplissement de plusieurs activités de solidarité en faveur des personnes démunies.

La formation des imams et le rôle des écoles coraniques ont été largement évoqués par M. Belmehdi, qui a appelé l’assistance à donner une importance accrue à l’encadrement de l’enseignement. La situation du pays exige un resserrement des rangs pour répondre à l’appel de la Nation, a-t-il souligné, dénonçant l’ingérence étrangère dans les affaires du pays. Des recommandations sanctionneront aujourd’hui les travaux de cette conférence nationale qui sera suivie prochainement par la tenue de rencontres similaires à Boumerdès et Ghardaïa.

B. Guetmi