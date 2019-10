Partis : Début de la décantation

La prochaine élection prévue pour le 12 décembre prochain constitue, comme l’a affirmé à maintes reprises le chef de l’état-major de l’armée, «l’unique solution pour sortir de la crise actuelle». M. Gaïd Salah avait averti il y a quelques semaines, «contre toute entrave au processus électoral». A l’achèvement de l’opération de révision exceptionnelle des listes électorales hier, les choses deviennent de plus en plus visibles.

A ce jour, plus de 120 postulants ont retiré les formulaires de souscription. L’on s’attend à ce que ce chiffre augmente les prochains jours, puisque l’opération ne s’achève que le 25 octobre prochain. En attendant cette échéance, qui constitue également le dernier délai de dépôt de candidatures, plusieurs formations politiques ont, elles aussi, proposé leur candidat à l’image du RND, du l’ANR de Mouvement El-Binaâ, Talaie El Hourriet, ainsi que des dizaines d’autres partis politiques. Samedi, c’était au tour du parti Tajamoue Amel El-Djazaïr (TAJ) d’annoncer sa participation à la présidentielle. Lors d’une session extraordinaire organisée au siège du parti à Dely Brahim (Alger), les membres du bureau politique ont décidé, à l’unanimité, de participer au scrutin présidentiel, et de définir les modalités et les mécanismes de cette participation».

Dans son communiqué rendu public à l’issue de cette réunion, le Conseil national du parti TAJ a exhorté le peuple algérien à «prendre part à ce rendez-vous électoral pour mener à bien cette halte historique et permettre au pays une sortie de la situation actuelle». Les dirigeants de ce parti, dont l’ex-chef Amar Ghoul est en détention à la prison d’El Harrach pour son implication à des affaires liées à la corruption, ont appelé «les militants à y adhérer massivement pour réussir le choix du parti lors de cette échéance». Lors de cette session extraordinaire, où il a été décidé d'organiser «un Congrès national extraordinaire après la tenue de la prochaine présidentielle, M. Abdelhalim Abdelouahab a été plébiscité président de TAJ par intérim.

De son côté, le président du parti Fadjr El-Djadid, Tahar Benbaïbèche, a annoncé, depuis Tipasa, que la position de sa formation quant à la présidentielle du 12 décembre 2019, sera tranchée prochainement par le nouveau bureau national du parti. «Le bureau national est chargé du suivi des développements de la situation politique du pays en vue de prendre une décision concernant la participation ou non du parti avant l’expiration du délai de retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles», a expliqué M. Benbaïbèche à l’issue des travaux de la 10e session du Conseil national de son parti. Cette réunion a été consacrée à l’examen de la position à l’égard de l'élection présidentielle. Expliquant les motifs à l’origine de la «non prise d’une décision» au cours de ce conseil national, le président du parti Fadjr El-Djadid a déclaré à la presse que «les choses ne sont pas encore tout à fait claires». M. Benbaïbèche a exprimé également, des réserves quant à la candidature de ceux qu’il a qualifié de «symboles du système» et ceux «impliqués dans des affaires de corruption» sans pour autant les nommer.

M. Benbaïbèche a, néanmoins, affirmé la conviction de son parti quant au fait que l'élection présidentielle est l’unique issue pour sortir le pays de sa crise politique actuelle» et ce, a-t-il soutenu, suivant «un échéancier bien établi, parallèlement à des mesures d’apaisement, doublées d’une volonté politique de la part du pouvoir».

M. Benbaïbèche a exprimé également que son parti «est inquiet de voir des ‘‘symboles du système’’ postulant à une candidature à la présidentielle». Il estime que ces derniers «veulent renouveler la façade de l’ancien système», avant de s'interroger sur les motifs à l’origine de leur candidature «en dépit du fait que le vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'armée, le général major, Ahmed Gaïd Salah, a affirmé à plusieurs reprises que l’armée ne soutient aucun candidat», a-t-il observé. Et de poursuivre que «les Algériens se sont débarrassés de la bande, grâce à l’accompagnement assuré par l’armée au Hirak, créant une véritable cohésion entre l’institution militaire et le peuple» a-t-il soutenu. Le président de Fadjr El-Djadid a estimé par ailleurs, que les «acquis du Hirak sont inestimables, car il a contribué à la réhabilitation de l’Algérie». En revanche, M. Benbaïbèche a exprimé sa crainte à l’égard de ce qu’il qualifié de «résidus du système qui activent pour revenir».

Le parti Fadjr El-Djadid œuvre pour «la construction de l’Etat-Novembre pour lequel se sont sacrifiés les martyrs. Un Etat fondé sur la justice, l’égalité, la poursuite de la lutte contre la corruption et la poursuite en justice des symboles du système corrompu», a déclaré M. Benbaïbèche. A signaler que sur l’autre côté de l’échiquier politique, plusieurs autres formations, des islamistes, aux démocrates, ont annoncé au cours des derniers jours leur refus de participer au prochain rendez-vous. Il s’agit entre autres partis, du Mouvement de la société pour la paix (MSP), de certaines formations au sein du pôle démocratique.

Tahar Kaïdi