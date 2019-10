Erreurs médicales : 50 médecins poursuivis en 2019

«Au cours des neuf premiers mois de l’année, pas moins de 50 médecins ont été traduits en conseil de discipline», révèle le président du Conseil national de l'ordre des médecins.

Mohamed Berkani Bekkat a affirmé, hier, dans une déclaration à la presse nationale, que ces praticiens ont été traduits en conseil de discipline suite à des plaintes déposées par des citoyens. «Les affaires enregistrées sont liées aux erreurs médicales que ces praticiens ont commises dans les secteurs public et privé», a-t-il précisé, ajoutant que ce sont des dizaines de dossiers et plaintes qui parviennent chaque jour au niveau du conseil de discipline relevant de l’ordre des médecins contre des praticiens de différentes spécialités. «Les dossiers déposés concernent plusieurs médecins qui ont causé de graves préjudices aux patients, et ont été directement transférés à la justice», a-t-il confié encore. Le président du Conseil national de l'ordre des médecins a par ailleurs fait savoir que les erreurs médicales sont plus fréquentes dans certains services, tels que la chirurgie générale, la chirurgie oculaire, l’orthopédie et la gynécologie-obstétrique, et souligné que son organisme reçoit des milliers de plaintes, pour cause de négligence que subissent les patients au niveau des hôpitaux et autres structures de santé. «Les cliniques de gynécologie-obstétrique constituent le maillon faible des services hospitaliers, eu égard aux insuffisances enregistrées en matière d’accueil des patientes de plus en plus nombreuses, auxquelles s’ajoute le nombre important de césariennes effectuées chaque jour. Des conditions pareilles ne favorisent pas la possibilité de prodiguer un service de qualité», a-t-il reconnu, soulignant la nécessité de mobiliser les moyens nécessaires au niveau de ces services qui enregistrent un flux important de malades, pour permettre aux médecins de mener «à bien» leur mission et d’assurer par la même une «meilleure» qualité de service. Le Conseil de l’ordre des médecins n’est pas la seule instance à recevoir les doléances des citoyens demandant réparation. En effet, le plus souvent, les personnes se sentant lésées se référent à la tutelle et en appellent directement à l’intervention du ministre lui-même.

Aussi, pour faire face à cette situation, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a procédé à la création d’une commission spéciale chargée de prendre en charge les cas de patients victimes d’erreurs médicales et de sanctionner les médecins concernés. Elle a pour mission de prendre les mesures «strictes», pour éviter que les erreurs enregistrées «ne se reproduisent plus» et d’ouvrir des enquêtes ciblées pour «mettre fin» à ce genre de pratiques. Il faut savoir que plusieurs mesures ont été prises par le département de Miraoui à l’effet d’améliorer les conditions de travail au niveau de certains services, à l’instar des services des urgences médico-chirurgicales, ouverts jour et nuit et considérés comme étant le point noir de l’ensemble des structures hospitalières. Il a été question également de renforcer la sécurité du personnel médical pour qu’il puisse accomplir sa mission, celle de bien soigner le malade, et de mobiliser les moyens humains et matériels pour assurer le bon fonctionnement de ces services.

Pour ce faire, le ministère a procédé, également, à la mise en place d’un plan des urgences pour corriger certains dysfonctionnements constatés sur le terrain. Il consiste à réduire la pression sur les services des urgences hospitalières, en rétablissant la confiance entre le citoyen et les policliniques qui offrent les mêmes soins, en vue d’améliorer les conditions d’accueil et de prise en charge des malades. L’accent est mis sur la nécessité de remédier à tous les dysfonctionnements en matière d’accueil, d’orientation et d’hygiène hospitaliers au niveau des urgences, et insisté sur l’amélioration de la gestion des moyens et des capacités des structures hospitalières, et ce pour faciliter et organiser la prise en charge des malades, notamment au niveau du service des urgences médico-chirurgicales.

En outre, un intérêt particulier a été accordé à l’amélioration des services de gynécologie-obstétrique et à la femme enceinte, à travers l’accompagnement et le renforcement de l'organisation prévue dans le guide de prise en charge de la femme gestante et le suivi de l'évolution de sa grossesse dans les hôpitaux publics ou privés, afin d'en assurer une prise en charge optimale.

Kamélia H.