Ordre national des Pharmaciens : Prise en charge réelle des malades du cancer

La problématique relative à la prise en charge du cancer en Algérie, tout comme celle de la disponibilité du médicament ont été évoquées par le président de l’ordre national des pharmaciens.

Intervenant sur les ondes de la Chaîne III de la radio algérienne, à l’occasion du «mois de sensibilisation sur le cancer du sein», Lotfi Benbahmed a relevé la nécessité de mettre en place un système de santé organisé, performant et budgétisé. «Sans une réelle stratégie, on ne pourra pas avancer», a-t-il noté, ajoutant que «des décisions importantes ont été prises et des instruments ont été mis en place, mais qui tardent à se concrétiser pour être à la hauteur des espérances de nos malades».

Celui-ci a souligné l’importance d’une restructuration du système de santé et de la sécurité sociale, pour pouvoir prendre en charge l’ensemble de ces problématiques. «Il s’agit d’une question impérieuse, car ça concerne la santé de nos concitoyens», a-t-il insisté. Partant de là, Dr. Benbahmed a évoqué la directive autorisant la vente dans les pharmacies, de certains médicaments destinés au traitement du cancer, notamment la morphine pour soulager la douleur, mais qui n’a jamais été appliquée

Il dit, à ce sujet, que cette mesure a été décidée en octobre 2012 et concerne les morphines analgésiques et certains produits qui sont pris par voie orale qui devaient être transférés en officine, permettant une meilleure prise en charge des malades sur le plan douleur.

«Dans la prise en charge des cancers au-delà des thérapeutiques, il y a l’aspect douleur et support pour le malade qui ne doit pas être négligé», a expliqué le Dr. Benbahmed, précisant que les analgésiques et les morphiniques font partie de l’arsenal thérapeutique qui est là pour soulager les malades cancéreux.

Poursuivant ses propos, le président de l’ordre des pharmaciens a fait savoir que le travail a été fait à l’époque pour l’application de cette décision, et les directions de santé publique (DSP) dans toutes les wilayas avaient été instruites pour recueillir les pharmaciens intéressés pour les enregistrer. «L’ordre des pharmaciens et les syndicats avaient fait leur travail, et, théoriquement, ça devait être mis en place en janvier 2013», a-t-il dit, «mais 7 ans après, rien n’a été fait, à cause de la réticence de la part de la sécurité sociale et la problématique du financement».

Pour l’intervenant, «les médicaments antalgiques et les morphiniques ne sont pas chers, donc l’inquiétude ne concernait pas uniquement leur remboursement par la CNAS». Il a souligné la nécessité d’établir les priorités en matière de santé. «Il faut faire le choix et dire quelle santé nous voulons avoir», a noté l’hôte de la Chaîne III. Et d’ajouter que dans le cas du cancer, il est clair que sa prise en charge nécessite «un signal politique fort, comme cela a été fait dans plusieurs pays du monde».Le Dr. Benbahmed a indiqué qu’il y avait urgence, signalée au demeurant par les malades et leurs familles, les professionnels de santé, les oncologues et les pharmaciens hospitaliers, qui jouent un rôle déterminant dans cette affaire, rappelant que les mesures qui ont été prises à cette époque n’ont jamais été appliquées.



Selon le spécialiste, «les produits qui passent par les officines voient leur utilisation et leur consommation devenir plus rationnelles, même la négociation sur les prix est plus claire, parce que cela passe par un remboursement de la sécurité sociale et généralement les prix vont à la baisse, dans tous les pays du monde». «Surtout, c’est leur accessibilité», a-t-il dit, relevant la nécessité du travail de coordination entre le médecin prescripteur et le pharmacien. «Une coordination entre le prescripteur et le pharmacien pour la prise en charge des malades, c’est cela la médecine et la pharmacie de demain», a noté notre interlocuteur, qui ajoute que «c’est inévitable, il faut qu’on y arrive !» Le Dr. Benbahmed a également évoqué la décision portant intégration de l’immunothérapie pour le traitement des cancers qui, selon lui, tarde à venir. «Les professionnels de santé et les oncologues, notamment, sont dans leur rôle de demander les moyens, les technologies et le thérapeutiques nécessaires pour soigner leurs malades qu’ils prennent en charge au quotidien», a-t-il insisté, faisant savoir qu’un système avait été mis en place pour qu’il n’y ait pas de «gabegie» ou de dépenses et de prescription indues, et les produits avaient été enregistrés, «mais, malheureusement, ils n’ont pas été mis en place». L’hôte de la radio a émis, à cette occasion, son souhait de voir la mise en application de l’immunothérapie, le plus vite possible. Il a, à ce propos, souligné l’efficacité de ce traitement qui, selon lui, donne des résultats spectaculaires sur certains cancers, comme celui du poumon et de la peau, faisant savoir que des essais cliniques se font actuellement sur d’autres types de cancer, celui du sein notamment. «C’est une voie d’avenir, mais c’est une voie très coûteuse qui demande justement une organisation, une rationalisation et une précision qui n’existent pas actuellement en Algérie, et qu’il faut mettre en place», a fait observer le Dr. Benbahmed. Le praticien a également évoqué, au cours de son intervention, la nouvelle loi sur la santé, précisant que l’application des textes réglementaires, qui doivent être mis en place en 2020, exige une volonté politique forte et une prise de conscience de l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de la santé. «On a créé, à travers la nouvelle loi, des instruments pour la mettre en place, ce qui n’existait pas avant», s’est-il réjoui, et de poursuivre : «Maintenant, il reste de mettre en place les textes réglementaires et une volonté politique, pour que ces textes s’implémentent.» En conclusion, Dr. Benbahmed a fait ce constat : «Il faut que les professionnels de la santé s’engagent dans ce processus, pour se mettre à la disposition du citoyen, car la santé est une vocation !»

Kamélia Hadjib