Logement promotionnel Aidé : Vers l’augmentation du quota d’Alger

Le wali d’Alger a révélé avoir proposé au gouvernement d’augmenter le quota des logements promotionnels aidés (LPA) affecté à la capitale, estimé actuellement à 7.000 unités réparties selon le nombre des demandes enregistrées dans chaque commune et expliqué que cette demande d'augmentation du quota sera adressée au gouvernement à l'issue de l’examen des dossiers des souscripteurs qui commencera dès la fin de l’opération d'inscription, prévue pour rappel le 30 octobre prochain. S'agissant des inscriptions au programme de logement promotionnel aidé (LPA) à Alger, Abdelkhalek Sayouda qui s’exprimait avant-hier, lors d’une sortie sur le terrain, a confié que 100.000 demandes d'inscription ont été enregistrées sur la plateforme électronique dédiée à l’inscription au LPA et précisé que pour le quota initial de 7.000 logements attribué pour la wilaya d’Alger, le choix des promoteurs immobiliers a été fait et les assiettes foncières ont été mobilisées au niveau de plusieurs communes, ajoutant qu'il sera procédé, dès le parachèvement des inscriptions, aux démarches administratives afin d'identifier le nombre final des demandes pour ensuite les assainir à l'aide du fichier national. «Des mesures seront prises avec le gouvernement pour revoir à la hausse les quotas de logement de cette formule à la wilaya d'Alger pour prendre en charges les besoins des citoyens. Cela demeure tributaire de la disponibilité des assiettes foncières», a-t-il cependant concédé.

Il est bon de rappeler que les services de la wilaya d'Alger ont lancé les inscriptions pour l'acquisition d'un logement LPA via le site électronique http://lpa.wilaya-alger.dz à partir du 1er jusqu'au 30 octobre 2019.

Pour rappel, le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a programmé la réalisation de 50.000 nouveaux logements promotionnels aidés (LPA) en 2019 au niveau national. Ces 50.000 unités, destinées à la classe moyenne, ont été enregistrées durant l’exercice 2019, outre 70.000 unités programmées en 2018, soit un total de 120.000 logements LPA. Cette formule est venue sous sa nouvelle forme pour remédier aux lacunes enregistrées au titre de l’ancienne organisation et aux conflits résultant de son application sur terrain. Elle garantit, ainsi, les droits des souscripteurs dans toutes les circonstances, notamment à travers la mobilisation des ressources financières par voie d’un seul canal, à savoir la Caisse nationale du logement (CNL).



Le demandeur de logement LPA doit fournir un dossier comportant une copie légalisée de la pièce d’identité ou du permis de conduire, un acte de naissance n°12, une fiche familiale pour les mariés ou individuelle pour les célibataires, un certificat de résidence ou hébergement (2 exemplaires), les trois dernières fiches de paie ou relevé des émoluments (2 exemplaires), une attestation de travail (2 exemplaires), un formulaire CNL légalisé en 2 exemplaires.

Pour les postulants non salariés, commerçants, artisans et professions libérales, l’attestation de travail et les fiches de paie sont remplacées par une copie légalisée du registre du commerce, ainsi qu’une copie de la déclaration fiscale (bilan fiscal). Quant aux prix officiels de la formule LPA, ceux-ci ont été fixés en 2018, par décret exécutif conjoint au ministère de l’Habitat et celui des Finances, et ils varient selon les régions du Nord, les Hauts Plateaux et Sud du pays. Ainsi, pour les communes relevant des wilayas d’Alger, Annaba, Oran et Constantine, les prix s’élèvent à 2,5 millions DA pour un F2, 3,5 millions DA pour un F3 et 4,4 millions DA pour un F4. Le prix oscillent entre à 2,5 millions DA et 4,4 millions DA.

Pour les communes des wilayas des Hauts plateaux et chefs-lieux des wilayas du Sud, le montant estimé est de 2,2 millions DA pour un F2, 3,1 millions DA pour un F3 et un appartement F4 à 3,9 millions DA.

Pour les autres communes relevant des wilayas du Sud, le prix du logement individuel avec cour et terrasse accessibles, en clos et couvert, est de 2,6 millions DA. S’agissant des autres communes du territoire national, le prix d’un logement F2 est fixé à 2,3 millions DA, un F3 à 3,3 millions DA et un F4 à 4,1 millions DA. Selon le ministère de l’Habitat, 50% des logements LPA qui seront construits sont des appartements F4, 30% des F3 et 20% des F2.

Il faut préciser à ce propos que l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’acquisition d’un logement promotionnel aidé est de 700.000 DA si le revenu est supérieur à une fois le salaire national minimum garanti et inférieur ou égal à quatre fois le salaire national minimum garanti, 400.000 DA lorsque le revenu est supérieur à quatre fois le salaire national minimum garanti et inférieur ou égal à six fois le salaire national minimum garanti.

L’aide frontale peut être également cumulée avec un crédit bancaire dont le taux d’intérêt est bonifié par le Trésor public. Le taux débiteur est fixé par la réglementation à 1% pour cette catégorie de postulants.

Salima Ettouahria