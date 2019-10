Effondrement d’un mur d’un CEM à Bouandas (Sétif) : Un élève rend l’âme

C’est dans un climat d’émotion profonde et de consternation qu’auront vécu hier les habitants de la commune de Bouandas implantée à quelque 65 km au nord du chef-lieu de la wilaya de Sétif, suite au drame qui a coûté la vie à un élève âgé de 12 ans, scolarisé au niveau du CEM Zermani-Ali. Selon les informations que nous avons pu recueillir auprès du capitaine Lamamra Ahmed, responsable de la cellule de communication de la direction de wilaya de la protection civile, le drame en question s’est produit vers 10 h du matin au moment de la pause et alors que cet élève se trouvait à l’intérieur des sanitaires. L’effondrement d’un mur isoloir d’une longueur de 2 mètres et une hauteur environ de 3 mètres n’a pu malheureusement épargner la vie de cet enfant qui a rendu l’âme âpres son transfert par les responsables de l’établissement vers la polyclinique, ajoute notre interlocuteur qui fait également état de deux autres élèves âgés de 14 et 15 ans, victimes de blessures légères, notamment des plaies au niveau de la tête. Sitôt informés les services de la protection civile, ceux de la gendarmerie nationale et de la police ainsi que les autorités locales se sont rendus sur les lieux, que rejoindra également le directeur de l’éducation accompagné de ses proches collaborateurs.

F. Z.