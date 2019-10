Tamanrasset : Modernisation des tronçons routiers

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba, en visite de travail, hier à Tamanrasset, a instruit l'entreprise chargée de la modernisation des tronçons routiers dégradés de la RN-1 traversant le territoire de la wilaya, d'accélérer le rythme des travaux. «Les entreprises de réalisation sont appelées à accélérer la cadence des travaux de modernisation des tronçons routiers dégradés de la RN-1 traversant le territoire de cette région du Grand Sud du pays», a souligné le ministre, lors de l’inspection des chantiers de projets de renforcement du bitumage au nord de la wilaya. L’État, a-t-il précisé, à ce propos, «a consacré des enveloppes colossales et mobilisé les moyens nécessaires pour la modernisation de cette route névralgique, et que rien ne justifie le retard accusé dans l’exécution des travaux».

Après avoir constaté un faible avancement des travaux sur le chantier de modernisation d’un tronçon de 21 km, M. Kouraba a instruit les responsables du projet d’exploiter tous les moyens nécessaires pour cette opération, d’œuvrer au suivi permanent des travaux et de réévaluer les besoins financiers pour le parachèvement des travaux de tronçons dégradés de cette route. Le ministre a indiqué qu'une réflexion sera portée prochainement sur le dédoublement de la RN-1 traversant le territoire de la wilaya de Tamanrasset sur une distance de plus de 1.250 km. L’exposé présenté au ministre sur la situation de cette longue route laisse apparaître un linéaire de 197 km en bon état, 251 km faisant actuellement l’objet d'une opération de réhabilitation, un linéaire de 373 km se trouvant dans un état moyen et 486 km en état de dégradation avancé. Le ministre poursuivra aujourd’hui sa visite de travail dans la wilaya, par l’inspection d’autres projets de routes, au sud de la wilaya.