Parc national des cèdres de Tissemsilt : Des paysages féeriques

Une première sortie régionale pour explorer la forêt d'El-Medad a été lancée, samedi au Parc national des cèdres de la commune de Theniet El-Had (Tissemsilt) sous le slogan : «Découvrons ensemble la beauté de la forêt de cèdre».

Initiée par l'Office local de tourisme et des activités de jeunes de la commune de Tissemsilt, en collaboration avec la maison du parc et la direction du Tourisme et de l'Artisanat de la wilaya, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, la sortie a rassemblé plus de cent jeunes amateurs de randonnées, d'aventures et de photographie issus de 11 wilayas, a indiqué le président de l'office, Rabah Bouziane Cherif. La première journée de la manifestation de deux jours a donné lieu à une randonnée pédestre sur une distance de 10 kilomètres au sein du Parc national des cèdres, permettant aux participants de découvrir les paysages féeriques naturels que recèle la forêt.

Un camping est prévu au niveau de la zone d'Aïn Harhara sur les hauteurs de la forêt d'El-Medad, où des activités récréatives, culturelles et artistiques seront animées par des troupes locales. La manifestation vise à faire connaître les atouts touristiques et naturels de la forêt de cèdre, à ancrer la culture touristique et la photographie chez les jeunes, et à promouvoir le camping.