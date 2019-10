Blé tendre : Présentation prochaine d’une feuille de route au gouvernement

Une «feuille de route» portant une nouvelle stratégie en matière de développement de la production de blé tendre «sera élaborée et soumise prochainement au gouvernement», dans la perspective d’une augmentation «substantielle» de la production de blé tendre, a déclaré, samedi à Médéa, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Chérif Omari.

«En dépit des quantités importantes de blé dur et d’orge récoltées, cette année, les besoins du pays en blé tendre restent élevés, d’où notre souci de développer cette production et de conforter notre sécurité alimentaire», a indiqué M. Omari, en marge du lancement de la campagne labours-semailles 2019/2020, à partir de Tameda, dans la commune de Souagui, est de Médéa. Un chantier à été ouvert, dans ce sens, en collaboration avec les professionnels de la filière céréaliculture, afin de développer la production de blé tendre, a expliqué le ministre, ajoutant qu’une feuille de route «est en cours d’élaboration et sera soumise au gouvernement pour examen».

Le ministre a fait part, en outre, du souci de son département d’augmenter les capacités de stockage de céréales, de façon à renforcer le parc existant et à éliminer les difficultés rencontrées par les producteurs, lors des campagnes de moisson-battage.

M. Omari a invité, lors de la visite d’une exposition agricole, organisée au centre de formation dans les métiers des forêts, les exploitants agricoles à s’organiser en coopératives et à se préparer à exporter leur surplus de production vers les marchés extérieurs.

Par ailleurs, le ministre de l’Enseignement professionnel, Moussa Belkhir, a mis l’accent, de son côté, au cours du lancement de l’année pédagogique, qui a eu lieu au centre de formation des métiers des forêts de Beni-Slimane, sur la coordination intersectorielle et l’optimisation des structures de formation relevant de différents départements ministériels, dans le but de renforcer les capacités professionnelles et techniques du personnel d’encadrement.



Extension du périmètre irrigué du barrage de Beni-Slimane



Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, a aussi annoncé l'extension du périmètre irrigué de Beni-Slimane, dont la superficie «sera doublée d'ici une année». La superficie du périmètre agricole irrigué, aménagé à proximité du barrage de Beni-Slimane, passera «de 2.000 à 4.000 hectares, avec la possibilité, dans un proche avenir, d'étendre cette superficie pour répondre aux besoins exprimés par les agriculteurs», a indiqué le ministre, en marge d'une opération de reboisement du bassin versant de l'ouvrage hydraulique, en exploitation depuis quelques mois.

M. Hammam a en outre ajouté que quatre projets de réalisation de barrages dans la wilaya de Médéa «sont à l'étude», poursuivant que «deux d'entre eux pourraient être retenus et lancés au cours des deux prochaines années».

«Ces projets seront appelés à renforcer les capacités de mobilisation en eau de la wilaya et la mettre à l'abri d'éventuelles perturbations dans l'alimentation en eau potable», a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le ministère des Ressources en eau envisage de doter certaines grandes zones industrielles de mini-stations de traitement et d'épuration, dans le but de «réduire la pollution des cours d'eau et d'augmenter les capacités de traitement des rejets industriels», a fait savoir M. Hammam.