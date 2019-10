Conjoncture : Tendance à la hausse

Les prix du pétrole ont terminé en hausse vendredi, profitant de données rassurantes sur l'emploi aux Etats-Unis pour limiter les pertes de la semaine. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a terminé à 58,37 dollars, en hausse de 66 cents ou 1,14% par rapport à la clôture de jeudi. A New York, le baril américain de WTI pour livraison en novembre s'est apprécié de 36 cents ou 0,69% pour terminer à 52,81 dollars. Sur la semaine, le Brent a perdu 4,4% et le WTI 5,5%. Selon des experts, le marché renoue relativement avec une tendance haussière. Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), s'est établi en fin de semaine à 57,96 dollars, selon les données de l'Organisation publiées sur son site web. Le prix de l'ORB était à 58,72 dollars mercredi dernier, a précisé la même source. Il convient de rappeler que les prix de pétrole restent affectés par plusieurs facteurs, notamment économiques et géopolitiques, l'Opep et ses partenaires tiendront plusieurs réunions en décembre prochain. Les acteurs du marché se sont en effet effrayés de la succession cette semaine de plusieurs indicateurs décevants sur la santé de l'économie américaine, jusque-là plutôt épargnée par le ralentissement de la croissance mondiale. L'Arabie saoudite a affirmé que ses installations pétrolières ont retrouvé leur pleine capacité de production antérieure à l'attaque, en septembre. Une guerre entre l'Arabie saoudite et l'Iran faisait craindre le pire, à savoir un effondrement total de l'économie mondiale, d’où les inquiétudes qui persistent concernant l’offre d’or noir en 2020. Le ministre saoudien de l'Energie, Abdel Aziz Ben Salmane, a affirmé que la production a été «stabilisée» à près de 9,9 millions de barils par jour (mbj). «En termes de capacité de production, nous sommes même au-delà de 9,9 mbj, nous sommes à 11,3 mbj», a-t-il affirmé, tout en soulignant que la production était modérée selon ce qui est prévu par l'accord conclu entre les pays de l'Opep et ses alliés non-Opep, notamment la Russie. Rappelons au passage qu’après les attaques ayant fait soudainement chuter la production d'or noir en Arabie saoudite, des pays comme les Etats-Unis n’étaient pas préparés pour combler le vide. Toutefois, grâce aux nouvelles techniques d'exploitation de pétrole de schiste, les extractions de brut sont passées aux Etats-Unis de 5 millions de barils par jour (mbj) à plus de 12 mbj en tout juste 10 ans, le pays devenant au passage le premier producteur au monde. Il exporte désormais régulièrement plus de 3 mbj.

Farid B.