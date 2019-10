2e édition du Digital Job Day : Développer les compétences dans le numérique

La réduction du taux de chômage constitue, aujourd’hui, l’une des préoccupations majeures des pays, en particulier l’Algérie. Le développement de l’économie du digital contribuera sans nul doute de façon non négligeable à l'absorption graduelle du chômage. Ces dernières années, on constate que les pouvoirs publics accordent, de plus en plus, une importance particulière au domaine de la numérisation pour donner un nouveau souffle au développement de notre économie. Pour mener le bateau à bon port, le gouvernement a introduit dans le projet de loi de finances (PLF 2020) des dispositions portant sur l'exonération des start-up et des investissements des jeunes porteurs de projets des différents impôts et taxes et la mise en place de mesures incitatives à même de leur faciliter l'accès au foncier aux fins d'extension de leurs projets. En effet, la tenue, le 12 octobre au Technoparc de Sidi Abdallah (Alger), de la 2e édition du Digital Job Day, constitue un signal fort de l’importance accordée à l’économie digitale. L’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT), organisatrice de cet évènement, en partenariat avec la start-up NetBeOpen Prime, a fait savoir que le Digital Job Day constitue une opportunité pour les jeunes de prendre connaissance des différentes offres d'emploi dans le domaine des technologies de l'information, de la communication et du numérique. Dans un communiqué, l'Agence a souligné que «cet évènement s'inscrit dans le cadre des activités de l'ANPT visant le développement des compétences nationales dans le domaine du numérique». Le Digital Job Day permettra aux demandeurs d’emploi de rencontrer les employeurs potentiels et de s’enquérir des besoins du marché afin de mieux s’y préparer et saisir une opportunité d’embauche, a-t-on relevé. Cette rencontre sera, également, marquée par plusieurs conférences, ateliers et coachings, à l’issue desquels «les candidats récolteront de précieux conseils qui pourront assurément augmenter leur employabilité», a-t-on affirmé.

La première édition de 2018 avait accueilli une quarantaine d’entreprises, organisé pas moins de 90 coachings et ateliers et plus de 600 CV ont été déposés au terme de la journée, rappelle le communiqué. L'ANPT est chargée d’œuvrer pour la mise en place d'un écosystème national permettant le développement et l'épanouissement de l'activité économique dans le secteur des technologies de l'information et de la communication dans le but «d'assurer une participation efficace dans l'économie nationale».

M. A. Z.