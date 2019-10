Suite au meurtre d’un jeune de 24 ans à Sétif : L’auteur présumé arrêté

Après l’émotion forte qui a prévalu dans la nuit de samedi dernier suite au crime perpétré contre un jeune qui a rendu l’âme, Sétif était, hier, soulagée en apprenant l’arrestation de l’auteur présumé de ce crime suite à la réaction rapide et efficace des services de police.

Une information qui a été confirmée dans la matinée d’hier par la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya, faisant état d’un crime commis samedi vers 20h30 s’est traduite dans un délai record par l’arrestation de l’auteur présumé.

Les services de la police judiciaire, qui se sont déplacés au centre-ville pour constatation de la scène du crime, ont lancé aussitôt une vaste opération de recherche et d’investigation malgré l’absence du moindre indice ou information. Ils sont parvenus à arrêter l’auteur présumé du crime en une heure, une enquête approfondie à été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de ce crime.

F. Z.