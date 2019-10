Coopération : M. Chenine s'entretient avec l'ambassadeur iranien

Le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, s'est entretenu, hier, avec l'ambassadeur iranien, Hussein Mashalchi, avec lequel il a examiné les voies de promotion de la coopération bilatérale. Lors de cette rencontre, «les deux parties ont évoqué l'état des relations bilatérales, marquées par le dynamisme, et examiné les voies de promotion du niveau de coopération bilatérale dans les différents domaines, se félicitant des bons niveaux atteints par cette coopération au mieux des intérêts des deux peuples». Elles ont salué, en outre, «le niveau exceptionnel» des relations entre l'APN et Madjlis Echoura iranien, insistant sur la nécessité de les développer à travers l'échange d'expériences, d'expertises et de visite entre les groupes d'amitié, outre la concertation et la coordination des positions lors des différents fora.

Cette rencontre a été l'occasion d'évoquer les questions d'intérêt commun aux plans régional et international.