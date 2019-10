Ain Defla : Identification du terroriste éliminé

Suite à l’opération menée par des unités de l’ANP, depuis le 3 octobre à Djebel Amrouna, commune de Djemaat Ouled Chikh, (Aïn Defla) en 1re Région militaire, ayant permis d’éliminer deux dangereux terroristes et de récupérer deux pistolets-mitrailleurs et des munitions, il a été procédé à l’identification du second criminel.

Il s’agit de Zitouni Ahmed alias ‘‘Abou Obeïda’’ né en 1974 à El-Youssoufia (Tissemsilt), qui avait rallié les groupes terroristes en 1996. Dans le même contexte un détachement de l’ANP a arrêté, à Tissemsilt/2e RM, un élément de soutien aux groupes terroristes.

Un autre détachement et des Garde-côtes ont intercepté, à Oran et Sidi Bel-Abbès/2e RM, cinq narcotrafiquants et saisi 34,7 kilos de kif traité. Par ailleurs, des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives d’émigration clandestine de 65 personnes à Chlef/1re RM, Aïn Temouchent et Oran/2e RM, tandis que onze immigrants clandestins ont été arrêtés à Tiaret.



Tlemcen 11 émigrants clandestins interceptés



Onze candidats à l’émigration clandestine ont été interceptés, hier tôt dans la matinée, au nord-ouest de Ghazaouet, par des unités du groupement territorial des garde-côtes de Ghazaouet.

Ces 11 clandestins, qui ont tenté leur aventure, à l’aide d’une embarcation en polyester, ont été interceptés, aux environs de minuit à 4 miles nautiques par une patrouille des garde-côtes.