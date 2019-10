Menace chimique : L'Algérie «attachée» à développer ses capacités pour y faire face

«Dans le cadre de la coopération technique et en partenariat avec l'OIAC, le ministère de la Défense nationale organise, du 6 au 9 octobre au Cercle national de l'Armée à Béni Messous et l'Institut national de criminalistique et de criminologie de la Gendarmerie nationale, un séminaire régional intitulé : «Echantillonnage et l'analyse dans un environnement hautement contaminé».

Les travaux de ce séminaire de quatre jours «ont été inaugurés, au nom du général de corps d'Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), par le général-major, Ghriss Abdelhamid, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, en présence des officiers généraux de l'ANP». Le séminaire a pour objectif «le développement des capacités d'assistance et de protection contre les agents chimiques de guerre et le savoir-faire de spécialistes des Etats-Parties en leur qualité de premiers intervenants et responsables des opérations d'échantillonnage et d'analyse dans un environnement hautement contaminé, en cas d'attaque ou d'incident chimique, conformément à l'article 10 de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques». Les travaux «s'articuleront autour de quatre modules à savoir : l'échantillonnage, les moyens de protection individuelle, la décontamination et l'analyse ainsi que l'intervention médicale et se dérouleront sous forme d'ateliers et d'exercices pratiques animés par des experts nationaux et étrangers de l'OIAC au profit des représentants des pays membre de l'OIAC de la Zone Afrique».



L'Algérie veut faire de l'Institut national de criminalistique et de criminologie un laboratoire africain d'analyse des échantillons



L'Algérie entend soumettre une proposition visant à faire de l'Institut national de criminalistique et de criminologie de la Gendarmerie nationale un laboratoire africain d'analyse des échantillons, a indiqué le directeur des affaires politiques internationales au ministère des Affaires étrangères, Mourad Abadji. Dans une déclaration, en marge du séminaire, le responsable a précisé que compte tenu de l'expérience et de l'expertise acquises par l'Institut national de criminalistique et de criminologie, il sera, à cette occasion, proposé d'en faire un Laboratoire "à dimension africaine pour l'analyse des échantillons en partenariat avec le secrétariat technique de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC)". L'Algérie possède d'énormes potentialités qui lui permettent d'abriter un centre régional à travers lequel elle pourra prêter toute l'assistance aux pays africains, a estimé M. Abadji, soulignant que l'Institut national de criminalistique et de criminologie figurait parmi les meilleurs centres au monde. Concernant ce séminaire de deux jours, le responsable a estimé que son organisation en Algérie témoignait d'une reconnaissance internationale de la place qu'elle occupe et de son rôle dans le cadre de l'Organisation, d'autant qu"'il intervient dans une conjoncture mondiale et politique très complexe marquée par la montée des groupes terroristes dans le monde", a-t-il dit. Le séminaire sera l'occasion de prendre connaissance des pratiques les plus récentes en matière d'échantillonnage et d'analyses dans un environnement contaminé à l'échelle mondiale, permettant ainsi de développer les capacités et l'expertise des spécialistes africains dans ce domaine, a-t-il ajouté. Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Abdelhamid Ghriss, avait mis l'accent, à l'ouverture de ce séminaire, organisée en partenariat avec l'OIAC, sur "le développement que connaît la coopération entre l'Algérie et l'OIAC à travers cette importante manifestation", soulignant l'attachement de l'Algérie au développement de ses capacités techniques et opérationnelles dans le domaine de la protection et de l'assistance afin de faire face à toutes sortes de menaces et de risques, notamment dans le contexte sécuritaire prévalant dans notre région.

