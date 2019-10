Grand angle : Alarme

Eprouvés par les conséquences économiques et sociales de quatre décennies de conflits destructeurs pour le pays, les irakiens sont sortis manifester contre leur situation devenue insupportable. Que les appels pour la constitution de ce mouvement de contestation aient été lancés sur les réseaux sociaux n’est pas pour surprendre. Ils sont devenus le canal privilégié dès lors qu’on cherche la mobilisation des citoyens autour d’une question donnée. En Irak, le mouvement de contestation proteste contre la corruption, le chômage et la déliquescence des services publics dans un pays en pénurie chronique d'électricité et d'eau potable. Un pays dont de nombreuses régions étaient également jusqu’à fin 2017 sous contrôle de Daech. Pour les autorités si la légitimité des revendications exprimées ne semble pas être remise en cause, il n’en demeure pas moins aussi qu’elles réclament du temps pour lancer des réformes censées améliorer les conditions de vie des 40 millions d'habitants. Mais pour les irakiens, la goutte a fait déborder le vase et ils estiment être en droit, aujourd’hui, de demander des comptes, en manifestant leur colère et en réclamant le départ d’un gouvernement défaillant et accusé de corruption. Le fossé entre les gouvernants et les gouvernés ne manquera pas de s’élargir d’autant que la réaction du gouvernement a été brutale et répressive. En cinq jours de contestations, près de 100 personnes ont été tuées. Une situation qui a poussé l’ONU à appeler à la fin des violences. « Cinq jours de morts et de blessés (...) Il faut que ça cesse (...) J'appelle toutes les parties à s'arrêter et à réfléchir », a écrit Jeanine Hennis-Plasschaert, cheffe de la mission de l'ONU en Irak, sur Twitter. Sera-t-elle pour autant entendue ? Les mesures sociales annoncées hier par le gouvernement suffiront-elles à calmer la colère des manifestants ? Difficile à dire. Ce qui peut désormais les satisfaire ce sont « des changements majeurs et des décisions radicales, comme le limogeage de grands noms de la politique accusés de corruption », selon un expert en questions sécuritaires. En fait, la plus grosse inquiétude est que ce mouvement de contestation ne soit utilisé pour régler des comptes politiques. Car si cela se produit, il y a un risque réel que le pays s’enlise dans un nouveau cycle de violence dont nul ne sera en mesure de prédire la fin.

Nadia K.