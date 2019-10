Annaba : Le TRA renoue avec l’animation

Le Théâtre régional Azzeddine-Medjoubi (TRA) d’Annaba renoue avec l’animation après une rentrée culturelle quelque peu timide qui a été marquée par l’organisation, en septembre dernier, de sorties destinées notamment au public juvénile.

En effet, il vient d’entamer un programme d’activités qui s’étalera jusqu’à fin octobre courant. Outre la pièce de théâtre «El Harba Tselek», mise en scène par Kaddour Benari à partir d’un texte de Abdeli Sid Ahmed et un monodrame intitulé Essarab, production de l’association Ouardate Errimel Dhahabia (rose de sable d’or ) de la wilaya de Ghardaïa, ce programme prévoit quatre représentations théâtrales destinées aux enfants et un concert artistique organisé par l’institut français d’Annaba. La pièce EL Harba Tselek, qui a été présentée pour la première fois au public annabi après Batna et Mila, a été bien accueillie par les amoureux du quatrième art. Elle raconte l’histoire de deux jeunes qui décident de se rendre clandestinement en Italie par la mer à bord d’une embarcation de fortune, à partir du village de Chetaibi (wilaya d’Annaba). Désorientés par une boussole défaillante, ils se retrouvent, après quelques heures de navigation, dans la corniche de Skikda.

Entrecoupée par des ovations du public à l’endroit des deux comédiens Kaddour Benari (Brahim) et Abdeli Sid Ahmed (Djemâai), cette pièce véhicule un message aux jeunes qui consiste à dire que leur avenir est dans leur pays et non pas ailleurs, loin des racines des ancêtres et de la famille. El Harba Tselek sera présentée à Constantine à l’occasion des prochaines festivités commémoratives du 1er novembre 1954.

B. Guetmi