En marge du 12e FIBDA : Tintin et le géographe

C’est dans la perspective de rendre hommage au merveilleux géographe, véhiculé par l’oreille cassée, et de montrer, pour ce même album, les emprunts faits à Luis Forton, le créateur de Pieds Nickelés, le géographe, professeur des universités à l’université de Pau et des Pays de l’Adour, M. Jean-Yves Puyo, a animé une conférence tout en conviant les présents à revivre les aventures d’un héros intemporel.

Cette rencontre est organisée par l’institut culturel français, en marge de la 12e édition du Festival international de la bande dessinée d’Alger (FIBDA) et ce, à l’occasion de la célébration des 90 ans de Tintin. Animée par M. Jean-Yves Puyo, géographe, professeur des universités à l’université de Pau et des Pays de l’Adour, cette conférence, baptisée «Tintin et le merveilleux géographique», qui a eu lieu à la salle des conférences de l’institut français d’Alger, est une initiative du Conseiller de Coopération et d’Action culturelle, Directeur de l’Institut français d’Algérie, M. Grégor Trumel. Dans son allocution de bienvenue, M. Trumel a exprimé la participation et le soutien de l’institut français d’Alger au festival international de la bande dessinée depuis sa création.

«Nous avons à cœur, depuis la création du FIBDA, de participer avec des auteurs et des éditeurs et des conférenciers ainsi que des spécialistes de la bande dessinée», a-t-il dit. Dans la continuité, il a tenu à souligner : «J’ai eu la chance de rencontrer le professeur Puyo, il y a plus d’un an, et il se trouve que c’est un ami de l’Algérie. il est géographe et spécialiste aussi, et un passionné de Tintin». Cette conférence vise, d’une part, à rendre hommage au merveilleux géographique, véhiculé par cet album flamboyant, et d’autre part, à mettre en évidence les emprunts faits par l’auteur à Louis Forton, le créateur des Pieds Nickelés. Le conférencier a tenu à souligner que «ce sont des codes géographiques particuliers qui donnent ce caractère géographique à cet ouvrage». Sixième album des aventures de Tintin, publié initialement en feuilleton dans les pages du Petit Vingtième, entre décembre 1935 et février 1937, «L’Oreille Cassée» dépeint à son lecteur une Amérique latine d’opérette, haute en couleurs. Si cet album a pu éveiller la curiosité géographique des générations de jeunes lecteurs, il réunit toutefois des éléments probants nous permettant d’affirmer que Georges Remi (Hergé) n’en demeure pas moins médiocre en géographie… Qualifiant ce livre de "passionnant", car, selon le Pr. Puyo «comme tous les jeunes de 7 à 77 ans, chacun de nous s’est approprié le personnage de Tintin, son indéfectible amitié avec son chien Milou, avec le capitaine Haddock, le professeur Tryphon Tournesol, les Dupondt, Bianca

Castafiore et le “château de Moulinsart”».

La ligne rouge de cette aventure de Tintin : Le fil conducteur de la nouvelle aventure est le vol d’un fétiche conduit, le reporter jusqu'au cœur de la jungle amazonienne. Une histoire d’abord "intimiste", intrigante, à la Sherlock Holmes, qui se développe de façon inattendue en voyage d’exploration héroïque.

Après plus de 230 millions d’exemplaires vendus des vingt-quatre albums traduits en plus de cent langues et plusieurs dialectes, Tintin et son créateur font encore partie du paysage littéraire. Le célèbre reporter à la houppette rousse fait encore voyager les jeunes comme les moins jeunes du Tibet à la lune en passant par Moulinsart, même si Tintin et les picaros, dernière aventure du rouquin, excluant Tintin et l’Alph-Art, le vingt-quatrième album qui est resté inachevé, remonte à 1976.

Sihem Oubraham