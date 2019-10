Élimination du responsable d’un groupe terroriste à Aïn Defla

Le terroriste éliminé vendredi dernier à Djebel Amrouna, aux environs de la commune de Djemaat Ouled Chikh dans la wilaya d’Aïn Defla, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) a été identifié. «Il s'agit de ‘‘Hbal Ibrahim’’ alias ‘‘Abdelhafid Abou Temmam’’ né le 12 mai 1964 à Aziz dans la wilaya de Médéa, responsable d'un groupe terroriste. Il avait rallié les groupes terroristes en 1994». L'opération menée vendredi par un détachement de l'ANP, dans le cadre de la lutte antiterroriste, a permis également «la récupération d'un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, deux chargeurs et une quantité de munition». Deux caches pour terroristes contenant des subsistances de vivre et divers objets ont été, en outre, découvertes et détruites par un détachement de l'ANP lors d'une opération de recherche et de ratissage menée à Aïn Defla (1re RM), a-t-on ajouté. Un élément de soutien aux groupes terroristes a été également arrêté, a souligné le MDN. Par ailleurs, 160 kilogrammes de kif traité ont été saisis par des Garde-côtes à Mostaganem (2e RM), alors que 2 marteaux-piqueurs ont été saisis par un détachement de l'ANP à Bordj-Badji Mokhtar (6e RM). Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP ont arrêté 16 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen (2e RM), Biskra (4e RM) et Annaba (5e RM).