Commentaire : Responsabilité historique

lL’Autorité nationale indépendante chargée de l’organisation des élections est sur tous les fronts. Ses membres poursuivent activement leurs activités dans le cadre de la préparation du scrutin du 12 décembre prochain. Le rythme gagne en intensité au fil des jours et à mesure que le date des élections avance. A présent, les membres de cette instance, dotée de larges pouvoirs, s’attellent avec détermination à mettre en œuvre les actions qui rentrent dans le cadre de la première phase des élections, à savoir celle relative au retrait des formulaires de souscription aux candidats à la candidature. Il s’agit de l’accueil et l’accompagnement de ces postulants qui se présentent au niveau du siège pour le retrait des documents nécessaires pour se porter candidat à la présidentielle. Un immense travail d’explication, de vulgarisation et de sensibilisation est entrepris auprès de tous les concernés par les élections pour faire connaître les procédures et démarches, notamment les dispositions nouvellement édictées dans le cadre de la révision des textes régissant le scrutin. Parallèlement à ce travail, l’Autorité poursuit sa structuration à travers notamment la mise en place des commissions au niveau régional et local. Dirigée par des coordinateurs de wilayas dont la liste a été rendue publique, ces structures auront la charge d’organiser, encadrer et superviser toutes les phases de l’élection au niveau des wilayas ainsi qu’au niveau de la communauté à l’étranger. L’Instance en charge de l’organisation des élections dirigée par l’ancien ministre de la Justice et Garde des sceaux, Mohamed Charfi, se déploie et œuvre énergiquement à finaliser la mise en place de toutes les structures et nécessaires pour aboutir à un fonctionnement optimal et efficace durant toutes les phases.

Installée en septembre dernier, cette instance est actuellement totalement opérationnelle et réalise un grand travail tant sur le plan matériel qu’organisationnel dans le cadre de ses missions. Ses membres désignés s’acquittent de leurs tâches et œuvrent avec force et détermination à la satisfaction des demandes exprimées par toutes les parties engagées dans cette élection et veillent à la résolution de tous les problèmes posés et lever les entraves qui empêchent le bon déroulement des différentes actions engagées sur le terrain. Tout est en réalité fait pour réunir les conditions nécessaires et répondre aux exigences imposées par les dispositions de la loi électorale. Il s’agit essentiellement de tout mettre en œuvre pour la réussite de la mission pour laquelle est investie cette instance à savoir l’organisation d’un scrutin libre, transparent et régulier. Conscients de cette lourde et historique responsabilité, les membres de l’ANIE se montrent ouvertement engagés et déterminés à relever le défi en s’investissant pleinement dans cette mission et en intensifiant davantage les efforts pour concrétiser l’objectif assigné à l’instance au sein de laquelle ils siègent. Ils travaillent sans relâche pour réunir toutes les conditions pour une meilleure organisation du scrutin du 12 décembre prochain. Indépendante dans son fonctionnement et ses décisions, l’instance nationale est en voie de réussir l’organisation d’une élection sur de nouvelles bases. La première phase est déjà franchie avec succès comme le prouve la reconnaissance de la majorité des acteurs et parties intéressées et concernées par les opérations électorales. Jouissant d’une grande autonomie et de liberté, et ayant de larges pouvoirs de décision et d’exécution, l’instance ne ménage aucun effort pour la réussite du scrutin qui constitue la vraie et véritable solution à la crise politique qui persiste depuis plus de sept mois. La création de cette instance indépendante, revendication essentielle des partis de l’opposition notamment, constitue une des garanties, sinon la plus importante, instaurée pour garantir la régularité et la transparence du scrutin. La loi électorale récemment révisée sur la base des recommandations faites par la commission de dialogue présidée par M. Karim Younès, offre davantage de garanties et prévoit des instruments et mécanismes pour un contrôle rigoureux et strict durant toutes les étapes de l’élection.

M. Oumalek