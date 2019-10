AFRIPOL : Renforcer la coopération policière

Le Directeur général de la Sûreté nationale et président de l'Assemblée générale du mécanisme de coopération policière de l'Union Africaine (Afripol), Khelifa Ounissi, s'est entretenu avec les chefs des délégations ayant participé aux travaux de la 3e Assemblée générale d'Afripol, sur les moyens de renforcer la coopération policière, aux plans bilatéral, régional et international. A l'issue des travaux, M. Ounissi s'est entretenu avec ses homologues et chefs de délégations du Soudan, Guinée, Sierra Leone et Zimbabwe, avec lesquels il a évoqué les moyens de renforcer la coopération policière, aux plans bilatéral, régional et international, «dans l'objectif d'unifier les visions et de coordonner les efforts afin de faire face à toutes formes de criminalité, notamment le crime transfrontalier, le crime organisé et l'extrémisme violent».

Les entretiens ont permis «l'examen des moyens du développement des mécanismes d'action entre les polices des deux pays et de leur renforcement dans le cadre d'Afripol». A cet effet, M. Ounissi a affirmé que les rencontres bilatérales avec les hauts responsables de la sécurité africaine et directeurs de police sont à même de «consolider les relations de coopération entre les organes de police africains et internationaux. Elles permettront également d'élargir les perspectives de coopération et l'échange d'expériences dans les différents domaines». Il a estimé, par ailleurs, que «la forte volonté» des pays membres d'Afripol «constitue l'un des principaux facteurs de réussite dans la réalisation de la stratégie, adoptée lors de l'assemblée générale pour la période quinquennale 2020-2024, dans l'objectif d'assurer aux pays et aux sociétés africaines la sécurité, la stabilité et les éléments d'un développement durable».

De leur côté, «les hauts responsables de la sécurité africaine ont salué le niveau de professionnalisme atteint par la police algérienne et les moyens techniques modernes d'action policière, louant également le rôle pionnier et les efforts colossaux consentis par l'Algérie, en matière de renforcement de l'action sécuritaire aux niveaux international et régional, dans le domaine de la lutte contre toutes formes de criminalité et de la formation de la ressource humaine spécialisée, en vue de faire face aux défis sécuritaires actuels», a souligné le communiqué.