Commentaire : Des jeunes matures

Le président d’un parti avait affirmé récemment que la démocratie trouve sa forme la plus accomplie dans la participation à l’élection du 12 décembre prochain, seule voie à même d’offrir une issue pour sortir le pays de l’impasse dans laquelle il se trouve et qui peut obérer lourdement le devenir des génération actuelles et plus dangereusement celui des générations à venir. Le mouvement du Hirak, s’il a permis d’ébranler durablement les fondements d’un système à caractère prébendier qui a perduré dans la gabegie et la corruption éhontée, n’a pu jusqu’à présent dégager une élite réellement représentative de ses aspirations et court ainsi le risque de se transformer en grande sortie folklorique du vendredi. Le rejet systématique des candidats qui vont retirer les formulaires est pour le moins contre-productif ; l’on ne peut indéfiniment, et dans le même temps, appeler au rejet des institutions en place qui maintiennent le fonctionnement de l’appareil de l’Etat et appeler au changement total et immédiat de ces structures, cela ne peut aboutir qu’à pérenniser le marasme politique qui caractérise le fonctionnement du pays et qui ne saurait durer indéfiniment au vu des grandes échéances économiques qui attendent le pays et qui vont exiger des sacrifices coûteux au plan social et économique, auxquels nous ne sommes pas prêts. Cela relève de la pure gageure et reviendrait à prendre le risque de déstabiliser le pays et à le plonger dans l’anarchie. Retarder ces échéances pourrait donc s’avérer coûteux. L’électorat de 2019, faut-il le souligner, sera constitué en majorité de jeunes avec des aspirations, certes légitimes, mais qu’il conviendra de solliciter avec des programmes concrets et crédibles portés par les réalités socio-économiques. Des programmes qui ne reposent pas sur des concepts utopiques de quelque farfelu en mal de communication. La jeunesse d’aujourd’hui est plus mature qu’on ne le pense et ne songe pas qu’à s’embarquer sur un esquif pour un avenir incertain. Elle veut apporter sa pleine contribution à l’édification du pays et s’inscrire résolument dans l’effort de développement du pays. Le ministre de la Communication a souligné à juste titre que la prochaine présidentielle "constitue un tournant décisif dont la réussite est tributaire de la participation massive de nos jeunes pour élire le futur président, loin des diktats". La participation des jeunes à la prochaine échéance "contribuera à asseoir une démocratie participative et à concrétiser le choix populaire, conformément à la Constitution, et partant, barrer la route aux aventuriers et aux détracteurs de l'Algérie aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays". L'intérêt accordé par l'Etat aux jeunes s'inscrit dans le cadre d'une vision prospective vers un avenir prometteur et ambitieux, édifié grâce aux enfants de l'Algérie qui concourront efficacement à développer et à immuniser leur pays par la science et le savoir.

K. O.