Front El-Moustakbal : Attachement au choix de la tenue de la présidentielle

Le président du front El-Moustakbal, Abdelaziz Belaid, a souligné hier à partir d'El-Oued la nécessité pour le peuple algérien de rester «attaché au choix de à la tenue de la prochaine élection présidentielle» afin de «donner un nouveau départ à l'Algérie». S’exprimant lors d’une rencontre tenue au centre culturel Bouchemel Lakhdar, dans la wilaya déléguée d'El-Meghaïer, M. Belaid a appelé le peuple algérien à «porter son choix à la présidentielle du 12 décembre prochain» qui, a-t-il affirmé, «devra donner un nouveau départ à l’Algérie».

La prochaine échéance électorale est «le moyen politique susceptible de permettre au peuple un choix libre, d’exercer son pouvoir et de passer ainsi de la légitimité révolutionnaire à celle populaire», a soutenu le président du front El-Moustakbal, avant d’appeler le citoyen d’£uvrer pour assurer une élection honnête à travers la surveillance des urnes», car, a-t-il dit, «c’est une responsabilité qui incombe à tous». Mettant en valeur la création de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) et sa structuration à travers les wilayas du pays, le président du front El-Moustakbal a mis l’accent sur l'impératif «d’œuvrer pour la réalisation des attentes de la génération postindépendance», la seule, a-t-il dit, «capable de porter le flambeau du changement tant aspiré par le peuple algérien». Soulignant les avantages du dialogue dans la solution des problèmes dont souffre le pays, Abdelaziz Belaid a estimé que «le véritable dialogue avec les différents partenaires, sans aucune exclusion, demeure la seule issue pour surmonter les multiples crises auxquelles fait face le pays et les transcender», avant d’appeler, par l’occasion, à «lancer des réformes au niveau des différents secteurs, notamment ceux ayant un rapport avec le citoyen».

Le président du front El-Moustakbal a insisté, à ce titre, sur «la mise en œuvre d’une économie diversifiée hors fiscalité pétrolière, l’adoption de plans de gestion efficaces permettant la rationalisation des deniers publics et la lutte contre les comportements susceptibles de porter atteinte à l’économie nationale». «La formation du citoyen algérien sur une nouvelle vision axée sur l’éducation et les nobles valeurs s’avère nécessaire», a estimé M. Belaid, affirmant ces valeurs «ont disparu après que l’école algérienne ait délaissé le projet national et ait constitué un laboratoire d’expérimentation de programmes étrangers à la société algérienne».

Evoquant le volet développement, le président du front El-Moustakbal a insisté sur la nécessaire réalisation d’un «véritable» développement des wilayas dans le sud du pays en vue, a-t-il soutenu, d’atteindre un développement dans les divers créneaux qui réponde aux attentes des populations.