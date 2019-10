Mouvement Nahda : « Aller à l’élection présidentielle, un impératif dicté par l’intérêt national »

Le Secrétaire général du Mouvement Nahda, Yazid Benaicha, a estimé hier à Alger que la participation à l'élection présidentielle était un impératif dicté par l'intérêt national. Intervenant à l'ouverture des travaux de la session ordinaire du Conseil consultatif national au siège du parti à Alger, M. Benaicha a précisé que le choix de participer à l'élection présidentielle, qu'il a qualifiée de «cruciale et indispensable», était un impératif dicté par l'intérêt national.

Après avoir souligné que le Mouvement Nahda avait pris part aux différents rounds de dialogue avec l'Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM) et soumis une série de propositions pour la réussite de ce rendez-vous «historique», le responsable politique a souhaité que cette élection «décisive» soit précédée de mesures d'encouragement telles que le départ du Gouvernement, soutenant que «l'intérêt national passe avant toute autre considération».

Les membres du Conseil consultatif se réunissent aujourd'hui pour discuter de la présidentielle et adopter, après délibérations, la formule que le Mouvement Nahda jugera idoine au service de l'intérêt général et de l'unité nationale, a fait savoir M. Benaicha.

Le SG du mouvement Nahda a, par ailleurs, affirmé que sa formation condamnait toute ingérence étrangère dans les affaires internes de l'Algérie, appelant à renforcer la cohésion sociale en restaurant la confiance entre les composantes de la société et en bannissant les discours et les slogans susceptible de désintégrer le tissu social.