Azzedine Mihoubi, candidat du RND : rejet de toute transition

Au lendemain de l’officialisation de sa candidature, à l’unanimité par les membres du bureau national du RND, Azzedine Mihoubi a animé hier une conférence au siège national de parti, où il a, notamment révélé quelques-uns des grands axes de son programme électoral.

«Nous œuvrerons à promouvoir le principe d’une justice indépendante et dans le cas où nous serons élus le concept de l’exclusion sera à jamais banni», a-t-il soutenu d’entrée. Il faut souligner d’entrée que le SG intérimaire du RND nourrit une grande ambition d’accéder à la magistrature suprême au lendemain du scrutin du 12 décembre. Il promet d’ailleurs d’être compétitif, autant sur le programme qu’au niveau du discours qu’il aura à déployer pour convaincre l’électorat.

«Nous allons présenter le meilleur aux Algériens suivant les principes de transparence et de fidélité dans nos engagements», assure t-il. Il rappelle à ce propos que son programme électoral est en parfaite concordance avec les aspirations exprimée par le peuple.

Des aspirations se rapportant à l’approfondissement des valeurs républicaines et à la promotion des principe de la bonne gouvernance, de sorte à consolider les liens de confiance entre les institutions de l’Etat et le citoyen et permettre ainsi au pays d’entamer la processus de progrès dans divers domaines. Pour y parvenir, Azzedine Mihoubi promet d’agir avec efficacité et célérité. Il explique que s’il est élu président de la République, il procédera à l’ouverture d’ateliers qui traiteront des différents domaines engageant l’avenir du pays et celui de sa population, plus particulièrement la jeunesse.

Des ateliers scientifiques où il sera question d’une révision profonde du mode de gestion des affaires publiques dans un délai ne dépassant par trois mois, a-t-il précisé. En ce sens, M. Mihoubi fera savoir que la jeunesse, véritable richesse du pays, occupe une place d’ores et déjà primordiale dans son programme. Celui-ci est sur le point d’être peaufiné, indique encore le candidat, expliquant que son contenu repose sur le rétablissement de la confiance, la rupture avec les pratiques néfastes et la relance de la machine de l’investissement.

M. Azzedine Mihoubi, promet en outre de bannir toute forme d’exclusion. «Si jamais je suis élu, le premier mot que j’interdirai, c’est l’exclusion, la réponse doit se faire avec les arguments, car les peuples où la tolérance n’est pas bannie sont condamnés à la violence» a-t-il fait savoir. Il a rétorqué aux voix qui appellent à la dissolution du RND, pour sa responsabilité dans la crise actuelle, que ces appels sont non démocratiques et immoraux et que «le dernier mot reviendra au peuple algérien».

Il a réaffirmé que la tenue de la présidentielle est la voie la mieux indiqué pour permettre le retour à la normalité institutionnelle et éviter ainsi au pays de sombrer dans l’anarchie et l’instabilité. Il exprime ainsi son rejet de toute forme de période de transition qui ne peut en aucun cas, dit-il, s’adapter à la situation actuelle que vit le pays. Il salue enfin la création de l’autorité indépendante des élections qui permettra selon lui de tenir une élection présidentielle honnête et intègre

Karim Aoudia