Conditions de scolarisation des élèves du primaire : Un questionnaire électronique lancé par le ministère de l’Intérieur

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire vient de lancer, sur son site web, un questionnaire électronique sur les conditions de scolarisation des élèves du cycle primaire.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une «nouvelle» approche opérationnelle adoptée par le département de Dahmoune reposant sur «l’implication» du citoyen dans l’évaluation de diverses prestations et activités des services publics, conformément au principe de la démocratie participative. «Ce questionnaire sur les conditions de scolarisation des enfants au cycle primaire, qui constitue un aspect important dans le cursus scolaire, permettra une évaluation plus objective du niveau de performance des établissements d’enseignement primaire. Il permettra d’identifier d’éventuels dysfonctionnements dans le domaine et de les corriger sur la base des suggestions du citoyen», explique la même source. En effet, ce questionnaire permettra aux parents d’élèves, aux fonctionnaires de l’éducation nationale et aux associations d’exprimer leurs avis concernant les différents axes relatifs aux conditions de scolarisation, dans le but «d’identifier les insuffisances, en vue de les pendre en charge» par les autorités concernées.

De ce fait, le ministère souligne la nécessité de la participation dans cette approche, en remplissant le questionnaire qui constituera, a-t-il noté, une contribution «précieuse» aux efforts visant à «améliorer» la prise en charge des élèves du cycle primaire et à atteindre une école de «qualité».

Cette évaluation vient «appuyer» les compagnes d’inspection lancées périodiquement par les services du ministère, et ce depuis le transfert de la gestion physique des écoles primaires du ministère de l’Éducation nationale aux communes. Les campagnes d’inspection périodiques, faut-il le souligner, permettent de s’enquérir du respect des instructions relatives aux conditions visant à «garantir» le bien-être des élèves et un outil d’évaluation du degré d’atteinte des objectifs escomptés par la mobilisation d’importantes ressources financières par ce secteur stratégique. Elles s’inscrivent également dans le cadre du suivi «permanent» via les sorties sur terrain, décidées par le ministère depuis la mise sous sa tutelle de la gestion des écoles primaires, en 2017. Ceci a permis d’inspecter 15.100 écoles primaires et plus de 10.000 cantines scolaires, dans le cadre du processus de suivi «méticuleux» de l’ensemble des actions engagées par le gouvernement concernant la rentrée scolaire de cette année et de s’enquérir de l’état d’avancement des opérations d’aménagement des établissements scolaires dans le cadre du programme sectoriel pluriannuel (2018-2020) qui englobe la réhabilitation de plus de 19.000 écoles primaires à l’horizon 2020.

Il convient de rappeler que ces missions, assurées par 250 cadres du ministère, en l’occurrence des inspecteurs centraux, des inspecteurs généraux de wilaya, des inspecteurs de wilaya, ainsi que des cadres centraux, s’attelleront à superviser le respect des conditions nécessaires au niveau des 426 groupements scolaires réceptionnés au début de cette année. Une nouvelle année scolaire qui a été marquée par la prise de mesures «inédites», à travers, notamment, la revalorisation du montant de la prime de scolarité, passé, rappelons-le, de 400 DA à 3.000 DA pour chaque enfant scolarisé dans les trois paliers, et la prime de solidarité scolaire, s’élevant désormais à 5.000 DA au lieu de 3.000 DA et ayant concerné normalement 3 millions d’élèves. Sur un autre registre, un montant de 26 milliards de DA a été consacré à la restauration scolaire, et ce au profit de plus 3,8 millions élèves. Rappelons, au même titre, la réception de 2.080 bus au profit de 30 wilayas et à l’équipement des écoles primaires avec des chauffages et climatiseurs, pour un budget de 3 milliards de DA dédié à 14.656 classes.

Kamélia Hadjib