Amizour (Béjaïa) : Une école en sciences et technologie de l’informatique

Le nouveau campus d’Amizour est rentré en activité en accueillant une École nationale supérieure en sciences et technologie de l’informatique. Achevé et inauguré depuis 5 années, le campus n’a jamais accueilli de pensionnaires suite au refus des facultés de droit et celle de sciences exactes d’occuper le site.

Ces deux facultés ont exposé le problème de l’éloignement, situé à 25 km du chef-lieu de la wilaya, alors que toutes les conditions pédagogiques, d’hébergement et de transport sont réunies.

Pôle de formation d’excellence, alliant ingénierie, sciences, recherche et formation à l’innovation, la structure va offrir une formation académique multidisciplinaire, incluant les infrastructures et la cybersécurité, le management des systèmes d’informatique (MSI), s’adressant notamment aux meilleurs bacheliers ayant décroché une moyenne d’au moins 15/20 au baccalauréat.

Le campus est doté de moyens pédagogiques et didactiques pour le moins imposants. Il est doté d’un auditorium de 1.000 places, de 12 amphithéâtres, d'un centre de calcul de 28 salles, d'une bibliothèque de 750 places, d'un bloc pédagogique de 27 salles et de tant d’autres structures, agrémentées par l’implantation dans le site même d’une résidence universitaire de 5.000 places.

L’infrastructure, qui a accueilli dernièrement une quarantaine d’étudiants, restera ouverte à d’autres pensionnaires de la spécialité des sciences et de la technologie de l’informatique, et se projette pour une capacité d’accueil de plus de 4.000 étudiants pour les quelques années à venir.

Mustapha Laouer