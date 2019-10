Lancement de la compétition Interlycées : Un espace d’interaction scientifique

M. Belabed : « Favoriser l’émergence d’une jeunesse consciente. »

C’était hier, la cérémonie d’ouverture de la 5e édition de la compétition Interlycées pour l’année scolaire 2019-2020, organisée au siège de la radio. Pour cette saison, le programme sera diffusé conjointement par la radio et la télévision publiques, pour assurer une large participation des établissements à travers le territoire national. Ont pris part à cette cérémonie, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui, ainsi que le directeur des Écoles des cadets de la nation. Le ministre de la Communication a mis en exergue, à cette occasion, l’importance de l’organisation de ces manifestations scientifiques, qui «constituent un espace pédagogique favorisant la participation qualitative et l’interaction pédagogique entre les élèves, les incitant ainsi à fournir plus d’efforts en vue d’une performance scolaire de haut niveau».

M. Rabehi a déclaré que la participation des jeunes issus des Écoles des cadets de la nation à côté de leurs pairs des lycées constitue «un modèle d’unité, un échange culturel, scolaire et éducatif». En encourageant les élèves au partage et à l’échange du savoir et de la science, à travers «la promotion de l’esprit de la compétition, via ce genre de manifestations scientifique, l’État réaffirme son engagement à créer un environnement favorable à l’épanouissement de la jeunesse algérienne», ajoute le ministre.

M. Rabehi a expliqué également que le département de la Communication s’engage, à travers «l’élargissement des espaces médiatiques, à favoriser une approche collaborative avec les autres départements, dont celui de l’Éducation, en vue de créer un impact positif permettant à tout un chacun de canaliser les connaissances des élèves pour faire de bonnes actions pour le pays».

Le porte-parole du gouvernement a, par ailleurs, affirmé que «la participation de la jeune génération au développement du pays est ce qui permet d’ancrer la démocratie et la concrétisation des revendications du peuple, à travers les élections et par le choix libre et souverain dans le cadre de la Constitution».

«Le prochain rendez-vous électoral sera une occasion décisive, car c’est ainsi que ceux qui s’aventurent à mettre l’avenir du pays en péril verront leur tentative échouer», a-t-il soutenu. Le ministre a exprimé également son admiration «à l’égard du mode d’enseignement adopté par les Écoles des cadets de la nation, au même titre que les commodités pédagogiques».

M. Rabehi a tenu à exprimer l’importance «de l’émergence des médias responsables accompagnant la réalisation des objectifs de la nation, avec un sens de professionnalisme, d’objectivité et de respect de l’intérêt général et l’accomplissement du service public».

De son côté, le ministre de l’Éducation a tenu d’abord à féliciter les enseignants qui célèbrent en ce 5 octobre leur Journée internationale. Avant d’expliquer que l’organisation conjointe pour la première fois de la compétition interlycées par la radio et la télévision nationales confirme le rôle que peuvent jouer les médias dans l’accompagnement des efforts éducatifs et de la prise en charge éducative des jeunes générations.

M. Belabed a tenu à mettre en exergue le rôle que jouent les médias nationaux en accompagnant les efforts de l’État dans la promotion de l’éducation et la diffusion du savoir, à travers une grille de programmes éducatifs et culturels illustrant par là la mise à disposition de tous les moyens pour former les générations futures.

«C’est par l’investissement dans le capital humain qu’on favorise l’émergence d’une jeunesse consciente pour un avenir radieux dans la stabilité», a-t-il ajouté. Le ministre a révélé que pour cette 5e édition, 54 lycées prendront part à la compétition, dont 4 nationaux, le lycée des mathématiques et les Écoles des cadets de la nation.

Une convention de partenariat a été signée, également, entre la radio et la télévision, «pour la diffusion des programmes liés à cette compétition scientifique et culturelle qui est une occasion pour instaurer des traditions d’échange entre établissements de différentes wilayas». Destinée aux élèves de terminale, la compétition a vu le jour dans les années 1980. Très suivie, elle a été diffusée sur l’ENTV chaque jeudi après-midi avant de refaire surface sur les ondes de la Chaîne I de la radio, après une longue éclipse.

L’année passée, pour la 4e édition, c’était la sélection du lycée des mathématiques de Kouba (Alger) qui s’est imposée dans ce concours pédagogique qui a connu la participation de 50 équipes d’établissements scolaires de plusieurs wilayas.

Tahar Kaidi