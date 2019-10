Salon de la valorisation des déchets : 80 exposants attendus

Près de 80 exposants, dont une trentaine d'étrangers, sont attendus à la 4e édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets (REVADE), prévu du 7 au 10 octobre courant au Palais des expositions d'Alger, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Organisé par la Chambre algérienne du commerce et d’industrie (CACI), en collaboration avec l’Agence nationale des déchets (AND), ce Salon dont le thème sera «l’Entreprenariat circulaire, un modèle économique d’avenir», a pour ambition première de promouvoir l’industrie de la récupération et de la valorisation des déchets en Algérie, a souligné à l’APS, le DG de l’AND, Karim Ouamane.

«Considéré comme l’événement incontournable de la gestion intégrée des déchets en Algérie, cette manifestation vise entre autres à encourager la création d’entreprises dans le domaine de la gestion intégrée des déchets et faire connaître les équipements et les technologies utilisés dans le domaine du recyclage et de la valorisation des déchets», a précisé le responsable. Il a ajouté qu'au fil des éditions, le Salon connaît un «franc succès», compte tenu de l’accroissement du nombre d’exposants, et la diversification des participations internationales, représentée par six pays : Allemagne, Chine, Belgique, Corée du Sud, Italie et Cameroun.

«C'est pour cela, que cette édition connaîtra en particulier la promotion des partenariats à travers l’organisation de rencontres B to B», a-t-il souligné. S’agissant des thématiques qui seront traitées lors de cette 4e édition, M. Ouamane a expliqué qu'elles seront en relation avec la promotion de l'entreprenariat circulaire. Il a rappelé dans ce sens que la quantité annuelle des déchets produite par an s’élève à 34 millions de tonnes (tous secteurs confondus), selon une étude menée par le MEER dans le cadre de la Stratégie nationale de gestion des déchets à l’horizon 2035. Il a ajouté qu'en contrepartie le nombre des recycleurs enregistrés au Centre national du registre du commerce (CNRC) est 4.080 récupérateurs et recycleurs seulement. M. Ouamane a relevé que pour faire face à ce déficit palpable dans le marché de la valorisation des déchets engendrant une perte économique annuellement enregistrée à hauteur de 45 milliards de DA, ce Salon ambitionne de faire la promotion de «l’entreprenariat circulaire» en particulier. «Ce choix a pour objectif de booster le marché de la récupération et la valorisation des déchets, en encourageant l’investissement dans le domaine de la récupération», a-t-il dit. Il vise également, a-t-il poursuivi, à créer des partenariats entre les détenteurs et les récupérateurs de déchets, en vue d'établir des politiques convergeant à des objectifs communs, entre les différents acteurs chargés de la collecte, le transport, l'enfouissement, la récupération, et la valorisation, tout en bénéficiant d’expériences internationales qui seront exposées lors du Salon.